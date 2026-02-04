周末急凍！今年第2號颱風生成 對台影響曝光

把握好天氣！今（5）日天氣型態與昨（4）日相近，各地大多為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及宜蘭有局部或零星短暫降雨。白天氣溫回升，不過夜間及清晨氣溫仍偏涼，明（6）日晚間開始變天，這次冷氣團南下，不排除達到寒流等級。

今白天回暖 日夜溫差仍大

根據氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」預報，今明兩天（5至6日）水氣偏少、環境穩定，各地以晴時多雲為主，迎風面花東地區雲量較多，沿海偶有局部短暫陣雨，氣溫方面，北東白天高溫約22至25度、低溫約15至18度，中南部白天高溫可達到25至30度，低溫約16至20度。清晨及夜晚輻射冷卻明顯，沿海空曠及近山平地溫度偏低，日夜溫差大。

明晚開始變天 北東轉雨、明顯降溫

好天氣僅維持至明日白天，晚間起鋒面通過，隨後冷空氣南下，北東轉雨且明顯降溫，中南部降雨雖以山區為主，平地則為多雲天氣，但氣溫同樣明顯下滑。

廣告 廣告

週六晚間至下週一清晨（7至9日）受到這波冷氣團影響，北部及東北部平地低溫約11至13度，中南部平地約12至14度，再加上輻射冷卻，沿海空曠及近山地區不排除下探至10度或更低，高山3000公尺以上則有機會降雪或霰。本波冷空氣強度不排除達到寒流等級，直到下週一白天起才會逐漸減弱、緩慢回溫。

氣象單位也提醒，週末至下週一各地顯著轉冷，民眾應提前做好保暖措施，長者及慢性心血管、呼吸道疾病患者，應盡量避免長時間暴露在低溫環境中。

今年第2號颱風生成 暫對台無影響

此外，在菲律賓東方海面生成的熱帶性低氣壓，增強為今年第2號颱風「西望洋」，但預估將朝菲律賓方向前進，登陸後減弱消散，對台灣無直接影響，不用過度擔心。