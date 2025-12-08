周末恐有「冷氣團」襲台！天冷「暖胃」吃粥人潮多

冷冷的天氣想要暖身，又想吃到暖胃，專家說有三招，包括吃紅薯根莖類、黑色系食物。（圖／東森新聞）





周末恐有冷氣團這一波冷空氣低溫下探十度，冷冷的天氣想要暖身，又想吃到暖胃，應該怎麼吃。專家說有三招，包括吃紅薯根莖類、黑色系食物，另外食材也能加入蔥薑蒜，來暖身養氣。

涼冷的早晨，不少老饕甚至慕名而來的觀光客，都來到大稻埕知名清粥小菜，不只吃美食更是要暖暖胃。

本周兩波東北季風南下，而大家所關心的當然就是周末的這一波，因為看起來它的強度有機會達到冷氣團，真的好冷，這麼冷到底應該吃什麼東西暖身，有些人會自己泡一杯芝麻糊，另外專家也建議可以吃地瓜。

冬天要養身要暖胃，怎麼吃才對，三大撇步，像是紅薯根莖類，包括紅薯、白蘿蔔、山藥等，根莖類食物，當中富含大量膳食纖維維生素，能讓身體迅速補充能量，也有助於腸胃消化。

另外，腎氣是身體的原動力，在天冷時更得好好保護腎臟不受寒，專家建議可以吃黑色食物，像是核桃、黑木耳、黑豆、黑芝麻、黑棗，這類食物都含有豐富的油脂維生素蛋白質，除了能補腎氧氣禦寒保暖，還能抵抗慢性病養顏美容。

最後，就辛香料來說，包括蔥、薑、韭菜、洋蔥以及咖哩都是暖身神氣，不過要注意，如果你是本身體質偏燥熱，就不要吃過量避免升火氣。

營養師夏子雯：「那像是比較溫補的食材，富含蛋白質含鐵質，像是羊肉啊牛肉等等，它其實就可以幫助，我們能量的一個提供，然後可以讓我們代謝的更好。」

過了24節氣大雪後，冷空氣一波接一波，周末甚至不排除冷氣團來襲，民眾暖胃撇步謹記，別讓身體著涼生病。

