周末捷運沿線大型活動多 高捷備妥疏運及管制措施

因應中央公園耶誕生活節賞燈人潮以及本周末捷運沿線大型活動眾多，如首次在台舉辦的「AAA亞洲明星盛典」，還有「二○二五高雄捷運公益動漫交響音樂會～Music of Demon Slayer」等即將於本週六(十二月六日)登場，高雄捷運公司已全面完成各項疏運準備，並將適時啟動人潮管制機制。除加密班距、增派人員支援月台與出入口，引導旅客動線外，也將依現場人潮狀況彈性調派列車，確保旅客搭乘安全順暢。高捷提醒民眾，屆時活動站點可能視情況實施單一入口動線調整，請依照現場工作人員指引通行。(見圖)

高捷公司今(四)日說明，因應位於世運主場館所舉辦的AAA(Asia Artist Awards)頒獎典禮，預估吸引大量國內外歌迷，高捷公司已動員逾百名人力並規劃加班車服務，並在散場後實施動線分流與部分天橋、地面人行道封閉措施，提醒旅客依照現場指引進站；往小港方向請走世運大道北側人行道，由一、二號出口入站；往岡山方向則請走南側人行道（與往左營高鐵接駁公車同一路線）由三號出口進站。散場後往小港方向班距最短可達三分鐘，空車將自R17世運站開放載客，籲請旅客勿搭乘回頭車，以維護站內秩序。末班車時間為晚間十二時自各端點站發車，請特別留意搭車時間。

為熱烈歡迎遠道而來的歌迷們，粉絲可憑演唱會門票到指定五處捷運站(左營、巨蛋、美麗島、三多商圈及高雄車站)加換高市府款待追星粉絲的「高雄商圈夜市優惠券」，高捷亦於十二月六日下午三時至晚上十一時以及十二月七日下午三時至晚上十時，於R16左營站閘門內付費區，提供人工行李寄放服務；服務台旁的蜜柑站長專賣店也有各式伴手禮及文創商品，方便粉絲來高雄遊玩後參觀選購，搶一波演唱會經濟。行李寄放服務每件行李均一價一百元，場域空間有限，額滿為止。另提醒歌迷朋友，最晚請於上述寄放時間內前取回行李，歡迎歌迷多加利用。

而高雄捷運近年搭配高雄耶誕生活節點燈，在中央公園舉辦的動漫交響音樂會已成為傳統而眾所期待，高雄捷運特別攜手中鋼集團教育基金會、聯邦商業銀行，邀請民眾在歲末共享感動時光；今年度同樣由全國重磅級管弦樂團-南台灣交響樂團、當紅音樂演奏家長笛姊姊Lily、以及日本創作歌手山元聰，於十二月六日晚間七時在高捷中央公園站以《鬼滅之刃大全集》為演出主題，透過最具震撼力與情感深度的音樂進行演出，高捷公司並捐贈公益金予中華民國喜願協會，期盼以實際行動傳遞城市幸福。該場音樂會現場將設置實況轉播並同步於高捷YouTube直播，活動免費入場，歡迎民眾搭捷運共度週末；而六日音樂會晚間七時至九時三十分進行期間，中央公園站將進行人潮管制，一號出入口將只出不進，要進站的旅客請至中山路對側二號及三號出入口進站，但需要使用電梯之旅客(如輪椅及嬰兒車等)，仍可由一號出入口電梯進出站。

高捷公司提醒，因人潮眾多，六、七日上午十一時至晚間十一時三十分暫停販售腳踏車票，並請避免攜帶摺疊車搭乘。現場不售單程票，建議使用一卡通、信用卡感應，或於行程前購買高雄風華套票、高雄樂遊套票，使用期限內可無限次搭乘高雄捷運、輕軌、市區公車與公路客運。呼籲民眾提前規劃動線，並於入站前先備妥票卡、上車後儘量往車廂內移動，以加速通關並維護旅運安全。以上詳情歡迎持續鎖定高捷官方網站與臉書粉絲團。