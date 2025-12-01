周末暴雪 陸空大亂 達美1航班滑出跑道
美國廣播公司(ABC)報導，中西部遭暴風雪襲擊，感恩節後返程高峰交通大亂，航班大規模取消之際，一架達美支線班機11月30日晚間在愛阿華州一處國際機場降落時因跑道結冰打滑，偏離滑行道，所幸機上無人受傷，但機場一度關閉。美國國家運輸安全委員會已著手調查事故原因。
達美航空表示，事故發生於晚間9時30分左右。5087號達美連線(Delta Connection)班機由Endeavor Air營運，自底特律起飛，採用龐巴迪CRJ-900客機執飛。航空公司指出，客機在德梅因國際機場落地後因跑道與滑行道結冰，導致機體偏離鋪裝路面。機上共載有54名乘客與4名機組員，均安全撤離，由接駁巴士送往航廈。
CNN引述FlightAware資料，截至11月30日下午，美國已有超過680班航班取消、超過8500班航班延誤，部分航空旅客的行程因此大受影響。公路上也出現多起因路面濕滑而引發的車禍。
據CBS底特律報導，29日晚間暴風雪席捲底特律地區時，當地機場面臨超過300個航班延誤、數十個航班取消。
哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，假期過後，中西部和五大湖地區的一場強烈暴風雪一度中斷了部分地區的航空旅行。國家氣象局(NWS)因此發布了一連串冬季風暴預報和警告，覆蓋範圍從蒙大拿州到俄亥俄州，預報員稱機場延誤、交通壅塞可能會隨之而來。尤其是預計降雪量超過每小時一吋的地區更可能面臨挑戰，芝加哥、紐約、波士頓、德梅因、明尼阿波利斯、底特律等地的機場受影響最為嚴重。隨著冷鋒南移，未來幾天冬季風暴和降水將蔓延至大西洋中部和東北部地區。
惡劣天氣之外，此前聯邦航空管理局(FAA)指出全球數千架A320客機需要軟體更新，捷藍航空(JetBlue)30日便因此取消約74個航班，原估30日上午便可完成近120架飛機軟體更新，另有約30架待安裝。
邊疆航空(Frontier Airlines)、精神航空(Spirit Airlines)也證實其機隊的部分空巴客機須依FAA的指令更新。邊疆航空表示30日上午已經完成，未對乘客造成任何影響；精神航空先前在聲明中表示，預計將於29日就會完成更新，同時盡力降低營運和乘客旅行計畫的影響。
