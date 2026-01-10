周末決戰北門 陳亭妃鐵馬拜票 林俊憲佳里造勢

民進黨台南市長初選民調黃金周末決戰大北門！陳亭妃的37區鐵馬行動進入倒數第二天，10日上午從南鯤鯓代天府出發，走遍北門、將軍、七股等區。林俊憲上午在新市區市場拜票，下午在佳里區舉行造勢，市長黃偉哲再次站台力挺，林俊憲表示，新台南的發展重心將移到溪北地區，首要他將強化交通建設。

陳亭妃鐵馬行動車隊一早從北門區南鯤鯓代天府出發，她強調將軍是爸爸的故鄉、七股是媽媽的故鄉，大北門這片土地孕育了她，回到大北門，不只是情感上的回歸，更是政策實踐的承諾。

陳亭妃指出，昨天騎經之地都是去年丹娜絲颱風侵襲台南的災區，當時她第一時間深入各重災區，實地勘查災情、協助居民反映需求。她強調，這就是政治人物最重要的角色，站在人民最前面、把責任扛起來，讓人民安心，她要以女兒的心情，來撐起大台南這個家。

林俊憲上午在立委林宜瑾、副議長林志展、市議員余柷青等陪同下，到新市區市場拜票尋求支持。他強調「謝謝市場裡每一位攤商與鄉親熱情加油、主動握手，大家一句句的鼓勵，就是我最真實、最踏實的支持度來源。」

在佳里造勢場，黃偉哲推薦林俊憲才能延續賴清德總統傳承給他的台南精神，林俊憲的好大家都知道，最要緊、重要的是星期一起相揪來「顧電話」支持林俊憲。

林俊憲指出，新台南未來發展的起點在溪北地區，目前南科的發展已超過竹科，接著往溪北發展，首要的是交通建設，他已爭取到從佳里到安南區的直通橋及台61線接到安南區，後續規畫捷運到佳里，這些他都有完整的市政藍圖，邀請鄉親一起努力，讓台南更美麗。