周末熱／裕隆卸Luxgen包袱再出發 鴻海電動車真正的算盤曝光

裕隆將Luxgen營銷體系、公司人員移轉給鴻華先進。圖／翻攝自Luxgen

今（19日）晚最熱的汽車話題，不是漲停，而是董事會在談什麼。裕隆與鴻華先進今天雙雙召開董事會，討論的核心只有一件事，也就是裕隆是否正式將Luxgen體系移轉給鴻華先進。結果出爐，裕隆將Luxgen的銷售與保養服務體系，以及相關公司人員移轉給鴻華先進，但Luxgen品牌IP仍留在裕隆手中。

這並不是誰併掉誰，也不是鴻海直接買下Luxgen，而是一次對裕隆與鴻華先進雙方都有利的角色重新分工與結構調整。據了解，這個方向早已獲得鴻海董事長劉揚偉與裕隆集團董事長嚴陳莉蓮的認可，核心想法很簡單，就是把原本分散的資源集中起來，讓鴻華先進能跑得更快。

鴻華先進目前的股權結構為鴻海持股45.62％、裕隆持股43.83％。知情人士指出，嚴陳莉蓮認為這次調整的本質，其實是一種讓股東架構更一致的垂直整合。畢竟研發是最燒錢的一段，而鴻華先進的CDMS模式仍在投入期，在台灣市場，Luxgen目前雖然n7銷售表現不錯，但整體仍處於虧損狀態。透過垂直整合，讓股東結構一致，有助於降低雙方協商成本、提升決策效率，也能加快產品導入市場的速度，讓鴻華先進更即時回應客戶需求，提升整體價值鏈的運作效率。

對裕隆來說，這樣的調整並非退場，而是換一種方式站在更利己的位置。裕隆仍是鴻華先進的大股東，也依然握有完整的汽車製造與供應鏈整合能力。未來，當鴻海電動車海外訂單開始放量，不論是已敲定的三菱合作案，或是鴻海集團後續談下來的其他國際客戶，車還是要做、產線還是要跑，裕隆三義廠都能對應海內外的量產需求。對裕隆而言，這反而是有助於提升稼動率的結構性利多。

鴻華先進得到了Luxgen，原本缺的銷售服務體系補起來後，有助提升決策效率，加快產品導入市場速度。圖／陳宏銘攝

從鴻海與鴻華先進的角度來看，接手Luxgen的銷售與服務體系，意義同樣重大。過去鴻華先進擁有設計與技術平台，但始終少了一個可以直接對外證明產品力的品牌與銷售通路，這也是許多海外客戶在下單時最在意的關鍵。接手Luxgen體系後，正好補上這一塊。

n7就是最好的例子。這款車由鴻華先進負責設計、裕隆生產、Luxgen負責銷售與售後服務，在台灣已經累積破萬台銷量，是真正跑過市場的實績。接下來即將推出的BRIA，將成為鴻華先進在洽談海外訂單時，最有說服力的實戰案例。

至於鴻海是否會自行建立乘用車產線，目前已在高雄橋頭科學園區進行規劃，但無論是建廠規模或投資金額，都仍需時間。就現階段而言，海內外實際訂單的生產，仍會交由裕隆三義廠負責，這也代表裕隆在可預見的未來，依然是整個體系中不可或缺的關鍵製造角色。

整體來看，未來的分工輪廓已相當清楚。Luxgen體系轉成Foxtron交由鴻華先進主導國內外銷售與市場布局，裕隆則依據客戶下單，專心負責製造與代工，雙方各自站在最有利的位置，發揮最大效益。

至於車迷最關心的問題：Luxgen是否會易幟為Foxtron？答案是會。無論是後續推出的新車型，或整個營運體系，未來都將轉向Foxtron品牌運作。不過，裕隆仍保留Luxgen品牌IP，畢竟，這是已故嚴凱泰一手打造的本土汽車品牌，其象徵意義早已超越商業本身。

此次裕隆以7.876億元將Luxgen相關體系出售給鴻華先進，談的不只是一個品牌的去留，而是台灣電動車產業一次真正的結構性重組。



