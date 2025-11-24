周末盛典一次滿足 桃捷「鶇鶇童樂會-假日親子電影院」11/29登場





桃園捷運公司年度親子盛事「鶇鶇童樂會-假日親子電影院」將於11月29日下午1:30至晚上7:00在機捷A19桃園體育園區站旁的環球購物中心1樓戶外廣場盛大舉行！深受小朋友喜愛的Super Wings及YOYO家族人氣成員將驚喜現身，陪伴親子度過最歡樂的周末午後。

本次活動由桃園捷運公司攜手聯邦銀行、環球購物中心桃園A19、桃園市立圖書館與青埔國小弦樂團共同舉辦，內容包含爆米花電影院、卡通明星見面會、闖關集章拿好禮、手作體驗等多項亮點，讓全家大小一同玩到捨不得回家。

桃捷公司表示，「鶇鶇童樂會-假日親子電影院」活動豐富又多樣，分為主舞台表演與周邊活動區等2大區域，適合各年齡層的親子家庭參與。主舞台活動有「假日樂章」桃園市青埔國小弦樂團演奏、鬆餅姊姊說故事、「卡通明星見面會」：與YOYO家族的浣熊哥哥與蔓越莓姐姐及Super Wings的杰特與小米相見歡，及觀賞爆米花電影院《獅子王：木法沙》；而周邊活動區包含闖關集章拿好禮、「拼豆鑰匙圈」親子DIY、數位行動書車好書借閱及餐車市集等。

完成當天現場闖關集章活動，除可拿到價值200元的餐車抵用券外，還能獲得「B.Duck城市樂園」遊樂設施使用券，好玩又超值。此外，在集章闖關活動中，聯邦聯行推出的「女力理財小學堂」以輕鬆有趣的翻翻樂方式，寓教於樂向民眾宣導財務管理重點及推廣金融防詐知識，闖關完成者還可獲得聯邦銀行提供的精選小禮，將金融理財教育自然的融入日常生活。

「拼豆鑰匙圈」親子DIY活動將於11月25日12：00起開放線上報名( https://reurl.cc/AbdkY3 )，共有6場次合計120組名額可免費參加。每場次20組，其中開放15組親子透過線上預先報名，以及另外5組可於現場報名，歡迎親子一起來體驗手作樂趣！

桃捷公司表示，桃園捷運自2017年通車以來，秉持回饋社會的理念，持續推動親子友善與公益服務。本次活動建議親子搭乘機場捷運至A19桃園體育園區站，透過TPASS通勤月票或桃北北兒童卡輕鬆抵達會場，除可避免塞車與停車的不便，也幫您省荷包，一起享受開心的親子假期。

