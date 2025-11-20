周末短暫回溫飆30度 下周東北季風再增強急轉涼

氣象署表示，今（21日）雖然冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受冷涼，周末將迎來短暫氣溫回升，中南部高溫甚至有機會上看攝氏30度，然而，下一波東北季風將在下周一（24日）報到將再度轉涼。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，今天持續受東北季風影響，北部及宜花地區整天偏涼，各地早晚低溫約在17至19度，空曠地區最低可降至15至17度。

高溫方面，北部及宜花約22至24度，南部則可達29度。降雨則主要集中在迎風面的基隆北海岸、宜花、大台北山區，有局部短暫雨。

廣告 廣告

不過，週末東北季風再減弱，各地氣溫隨即回升。蔡伊其指出，週日（23日）各地溫度都有機會達到26至27度，中南部高溫甚至可達29至30度。這兩天全台多數地區多雲到晴，天氣轉趨溫暖穩定。

然而，這波回暖只是短暫。24日起將有新一波東北季風增強報到，北部及宜蘭天氣將率先轉涼，預估下週二至週四（25日至27日），全台涼意會明顯加深，中部以北、宜蘭清晨低溫將下探至15至18度。

在降雨方面，24日晚間起雨區擴大，迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢會較持續。

此外，氣象署也指出，下週四（27日）菲律賓東方海面的低壓帶有新颱風生成的可能性，但預估路徑將往西進入南海，對台灣暫無直接影響。