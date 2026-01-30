周末變天 鋒面、華南雲系接力 東北季風再度增強

今天(30日)是今年1月最後的好天氣，中央氣象署表示，周末又將有鋒面和華南雲系接力通過，東北季風也將再度增強，因此中部以北和東半部降雨機率都會提高，氣溫也將再度下滑，高山也會再度飄雪。

這個周末將從1月邁向2月，台灣的天氣也將跟著轉變，除了31日會受到鋒面通過及東北季風增強的影響，中部以北和東半部地區降雨機率都會提高，西半部山區也會出現短暫雨外；1日還有華南雲系接力通過，因此中部以北和東半部的降雨機率依舊不低。

氣象署預估，整體雨勢要到2日才會稍微趨緩，但北部、宜花地區和東部山區仍有降雨的機率，中部、東南部、恆春半島和南部山區也會有零星降雨；3日只剩基隆北海岸、大台北山區和東半部地區還有些局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴；4日適逢24節氣的「立春」，各地都將迎來一連兩天多雲到晴的好天氣，只剩中南部地區及恆春半島有些零星短暫雨。

氣溫方面，30日吹的還是東風，北部及東半部低溫是攝氏15度，高溫23度，中南部則是低溫16度、高溫26度；但31日起，氣溫就會開始下滑，最低溫則落在1日到2日。氣象預報員賴欣國說：『(原音)明天北部高溫可能會掉到(攝氏)19度，中部的話大概也會稍微掉到23度，南部的話整體上影響沒有到太大；整體比較低溫可能在2月1日跟2月2日，也就是禮拜天跟禮拜一，到時候北部地區低溫差不多是13、14度上下，那高溫的話大概就是16-18度；另外，中部的高溫也會下降，差不多20度，然後低溫也是會稍微掉個2度，大概在14度左右；那南部的話，高溫變化沒有太大，高溫還是有25、26度。』

此外，在低溫及水氣條件配合的情況下，週六晚間到下周一，中部以北及宜蘭、花蓮3,000公尺以上的高山也有飄雪的機會。

所幸3日至5日立春前後，北部高溫又可以回暖到23度，中南部則再度來到26、27度，但需留意在輻射冷卻效應下，各地日夜溫差都相當大，早出晚歸的朋友依舊要留意低溫可能只有14、15度。(編輯：鍾錦隆)