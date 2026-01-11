周末賴床有理！補眠「降低23％大腦老化風險」 醫：比醫美打針CP值更高
現代人工作忙碌，平日事情多到爆，很容易熬夜、晚睡導致睡眠不足，不少民眾會在周末「賴床」補眠。對此，減重醫師蕭捷健表示，根據4000人的研究發現，若適度補眠確實能降低大腦老化風險23%，減少退化，甚至比去醫美打上萬元的針CP值更高。
蕭捷健指出，一項超過4000人的研究，透過用穿戴式腦波裝置及PET-MR長期追蹤4000多名受試者的大腦變化。結果發現，平日睡眠不足、但在週末適度延長睡眠時間的人，其大腦老化與退化相關風險，出現明顯下降。
研究指出，週末若比平日多睡約1.5至2小時，可提升大腦清除代謝廢物的效率約23%。蕭捷健說明，人在清醒時，大腦會產生類澱粉蛋白等代謝廢物，而負責清除這些廢物的「膠淋巴系統」，主要在深層睡眠時運作，長期睡眠不足恐增加失智風險，因此如果周間睡眠不足，是有機會在周末補眠時靠膠淋巴代謝掉腦中的廢物。
不過，蕭捷健也強調，補眠並非毫無限制。若平日長期嚴重睡眠不足，試圖僅靠週末長時間睡眠彌補，效果有限，甚至可能打亂生理時鐘。補眠應建立在平日基本睡眠仍有維持的前提下，週末延長睡眠時間僅作為「加強修復」，而非完全補救。
蕭捷健建議，民眾平日仍應避免熬夜，週末補眠以多睡1.5至2小時為宜，並保持睡眠環境昏暗，以利深層睡眠品質，才能真正讓大腦獲得休息與修復。蕭捷健也形容若有人打擾補眠，你可以說：我正在進行大腦深度保養，這比去醫美打一針幾萬塊的CP值還要高。
