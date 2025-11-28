周末都是好天氣！ 下週二起氣溫再降「下探15度」

（示意圖／方萬民攝）





中央氣象署指出，明（29）日起東北季風減弱，氣溫回升，各地大多晴到多雲，不過下週二起東北季風增強，預計影響到下週四，桃園以北、東部、恆春半島和中部以北山區有雨，北部低溫逐漸下滑，其中下周三和下週四北部可降至15度。不過下週五起氣溫又將再度回升，屆時可以迎接又一個好天氣的週末。

中央氣象署發布未來一週天氣預報指出，明（29）日東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼。空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨，低溫方面：中部以北、宜蘭及金門、馬祖13～15度，南部及花東17～19度、澎湖20度；高溫方面：宜花24～25度，西半部及台東26～30度，澎湖及金門22～23度，馬祖16度。

週日（30）、下週一（1）中層雲系通過，水氣逐漸增多。週日中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。低溫方面：中部以北、宜蘭及金門、馬祖15～18度，南部、花東及澎湖19～21度；高溫方面：台灣各地大約25～29度，澎湖及金門22～23度，馬祖20度。

下週二（2）東北季風增強，下週三（3）、週四（4）受東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；這段期間迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中層水氣仍多，中部以北山區亦有零星短暫雨。

下週二低溫預測：中部以北、宜蘭及金馬16～19度，南部、花東、澎湖19～21度；高溫預測：北部、宜花及澎湖23～25度，中南部及台東26～28度，金門22度，馬祖19度。週三到週四低溫預測：台灣各地及澎湖15～21度，金門14～15度，馬祖12～13度；高溫預測：北部、宜蘭17～21度，花蓮及澎湖20～23度，中南部及台東24～27度，金門18～20度，馬祖14～17度。

下週五（5）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼；迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫方面：中部以北及宜蘭15～16度，南部、花東及澎湖18～19度，金門及馬祖13～14度；高溫方面：北部、東半部及澎湖22～24度，中南部27～28度，金門21度，馬祖17度。

中央氣象署同步發布風浪資訊指出，週日（30）風浪較弱，各海面平均風5級或陣風7級以下，台灣東南部海面及巴士海峽浪高2至3米左右，其他海面浪高1米左右；下週一（1）起風浪逐漸增強，週二至週四各海面有10級陣風，其中台灣海峽北部海面有11級陣風，各海面浪高3米至5米以上；下週五（5）各海面風浪逐漸減弱，台灣東北部海面平均風5級或陣風7級以上，其他海面平均風6級或陣風8級以上，各海面浪高2至3米左右。

