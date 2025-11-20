周末飆30度「重回夏天」 連2波冷空氣 探12度時間曝

入秋以來最強的冷空氣襲台，昨天（19日）及今天（20日）清晨低溫僅12、13度，全台明顯轉冷，今白天起冷空氣減弱，氣溫逐漸回升。氣象專家表示，周末（22、23日）各地晴朗溫暖，尤其周日北部回升至27度，中南部更上看30度；下周一（24日）東北季風南下，北台灣低溫再度下探12度左右；下周末還有另一波更強的冷空氣報到，是否會出現更低的溫度應持續觀察。

氣象專家林得恩今天在臉書發文指出，今白天北台灣及宜蘭、花蓮地區氣溫回升還不明顯，高溫約20至22度之間；中南部及台東地區高溫25至27度，感受較舒適，南北溫差達10度以上。

廣告 廣告

林得恩表示，各地持續逐日回暖中，到了周末白天回溫更明顯，尤其周日苗栗以北及宜蘭地區高溫約25至27度，中部及花東地區也有26至29度，南部更有機會達30度以上；不過清晨及深夜低溫僅17至20度，提醒民眾留意日夜溫差。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下周一東北季風增強，水氣增多，新竹以北及東部轉有短暫陣雨機率；氣溫也會下降，中部以北及東半部高溫剩下20度出頭，清晨低溫再度下探12至15度。粉專表示，下周末還有另一波更強的冷空氣南下，屆時會不會出現更低的溫度，應持續觀察。

更多中時新聞網報導

UBL》林立憶國體奪冠 經典賽看身體狀況

NBA》無視傷兵危機 東契奇轟41分獵鹿

高雄2車站招商不利 淪蚊子館