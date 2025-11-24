周末高雄四大場館同步開唱 陳其邁：致力推動城市觀光

陳其邁表示BLACKPINK或TWICE的應援點燈，對高雄城市行銷加分非常多。 圖：高雄市政府/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 上周末高雄四大場館同步舉辦演唱活動，包括TWICE、伍佰、孫淑媚、多位金曲歌手及國立台灣交響樂團演出，市長陳其邁今(24)日受訪表示，兩天總共有18萬歌迷來到高雄，創造5億元左右的觀光總產值，尤其捷運在週六當天創下35萬人的疏運記錄，可以算是今年的歷史新高；下個月包括AAA頒獎，從整個售票情形來看，也都已經爆滿，勢必為高雄帶來另一波演唱會經濟外溢的觀光效果。

陳其邁指出，上周末高雄包括商圈、夜市、旅宿等等都湧入非常多人潮，尤其是在夜市，一些商家甚至營業到清晨3點、4點，人潮還是非常多，甚至像六合夜市擠得水洩不通，連要進去都非常困難，裕誠路瑞豐夜市等也都有人潮湧入。

他說，根據明年世運主場館的使用狀況，很抱歉都已經額滿，如果還有其他團體要來，可能要等到後年；對於發展演唱會經濟，市府致力於推動高雄市的城市觀光，尤其像BLACKPINK或是TWICE的應援點燈，也對我們城市行銷加分非常非常多。

陳其邁表示，市府同時也利用智慧交通管理系統、用智慧管理分析來到高雄的粉絲結構，公共服務也都隨之調整，希望大家來高雄都有一個非常愉快的體驗，因為像在禮拜六、禮拜天兩天，都是屬於TWICE跟ONCE等歌迷的兩天假期，有很多人在Threads也好，或者是IG、臉書也都非常開心，這就是我們的目的。

他強調，高雄把粉絲放在心目中的C位，也會持續不斷精進各式各樣的服務。以交通疏散為例，在第一天的疏散時間，因為有4場演唱會同時舉行，我們大概用了90分鐘左右的時間，但昨天再精進交通服務，就把它縮短到76分鐘，我們也會根據這幾場的演唱會來持續不斷檢討。

