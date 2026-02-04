周末「下探5度」！強烈冷氣團報到 挑戰寒流等級

氣象署預報，周五（6日）晚起到周六（7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷。氣象專家吳聖宇指出，周末南下的冷空氣不排除有機會達到寒流等級，台北站低溫10度或以下；另今年第2號颱風西望洋可能在24小時生成。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，有機會出現5度左右極端低溫，並列今年最強冷空氣。

吳聖宇在臉書粉專表示，在下一波冷空氣南下之前，這兩天的主角應該會是這個熱帶低壓TD-02，依照預報資料來看，有機會在未來24小時內增強為今年第2號颱風西望洋，預測大致會朝向菲律賓群島南部移動。

但他進一步指出，因周末將有強冷空氣南侵，一方面會讓TD-02強度銳減，另一方面也會讓它外圍的水氣無法北上擴展到台灣附近，因此依照預測資料來看，TD-02對台灣的天氣並沒有造成影響的機會。

針對周末將來襲的冷空氣，氣象粉專「觀氣象看天氣」，根據今（4）日歐、美全球模式及台灣區域模式，基本有共識，屆時1500公尺高度場約-4度壓境；再看到上述機構預測地面低溫，嘉義以北及宜蘭約介於8到10度附近、花東、南高屏及澎湖低溫也只剩下11到13度，最冷時間則是落在下周日（8日）；同時，此波冷空氣性質為先濕後乾，6日到7日全台雲量多、中部以北有雨，8日剛好是逐漸轉乾的過程，屆時西半部前山丘陵及空曠地區若輻射冷卻顯著，則有機會出現5度左右極端低溫（如CWA區域模式預測）。

該粉專補充，這波冷空氣，若單以1500公尺高度場來看，與1月中（1月22日到24日）那波寒流相似，約為-3~4度線壓境，但實際地面氣溫仍受諸多因素影響，1500公尺高度場僅為其中一個參考因素。

