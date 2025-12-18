周末「全台有雨」狂下48小時！專家預告：平安夜又濕又冷

全台飄雨注意！受到南方雲系北移影響，水氣增多、全台天氣不穩，今（19）天開始東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率也逐漸提高，午後起降雨區域逐漸變大也較為明顯，週日再回復到冬季天氣型態，降雨區縮回東北部一帶，不過氣象專家林得恩預告，「今年平安夜，又濕、又冷」，雨勢恐延續至下周。

中央氣象署指出，今天開始南方雲系北移，水氣增多，降雨範圍從東北部地區擴展至全台，今天清晨東半部沿海地區略有降雨，不過隨著白天開始，雨勢逐漸延伸至西部，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也預告，「未來48小時，全台都有一波冬雨過境」，降雨機率高，要等到週日水氣才會逐漸減少，回到典型冬季天氣型態，降雨區回縮到東北部一帶。

而在氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上屬於較濕涼的天氣；離島天氣，澎湖陰短暫陣雨19至21度，金門陰短暫陣雨16至19度，馬祖陰短暫陣雨15至18度。

周末全台降雨趨勢。圖／翻攝自FB@報天氣 - 中央氣象署

此外，由於水氣層較深厚，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，山區活動應注意天氣多變，路面溼滑和行車安全；今晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，需注意路況安全。

而下周就是聖誕節，林得恩預告，下週三平安夜（24）「又濕又冷」，受東北季風再增強影響，環境水氣增多，台灣中部以北、東北部、東半部地區及恆春半島都有局部短暫陣雨機會，中南部山區也有零星短暫雨，降雨機會大，同時東北季風增強，冷空氣直驅南下，強度介於「東北季風」與「大陸冷氣團」等級之間，聖誕節氣溫還會下降更低一些。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，19日東北季風減弱及南方雲系北移，環境風場為偏東風，受降雨洗除作用影響，空品多為普通；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部地區短時間可能達橘色提醒等級。

