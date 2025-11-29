周末3地區有雨！下波冷空氣週三報到 「先濕冷後乾冷」影響長

台灣環境水氣稍增，今（30）天雲量增加，在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，氣溫方面，今清晨輻射冷卻，本島平地最低溫落在新竹縣11度，白天開始高溫飆至24到28度，日夜溫差超過10度；氣象專家林得恩預告，下波冷空氣預計將於12/3至12/6之間，會有較為顯著的降溫現象，且影響時間長「先濕冷、後乾冷」模式。

中央氣象署指出，今天溫度方面，白天高溫約24至28度，不過清晨仍有輻射冷卻，新竹至嘉義低溫約13至16度，局部內陸地區及近山區平地溫度會稍微再低一些，其他地區約16至20度，日夜溫差大。

離島天氣，澎湖多雲短暫雨，20至23度；金門晴時多雲，13至23度；馬祖晴時多雲，14至20度；風力方面，今天恆春半島及蘭嶼局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。

11/30全台天氣預報。圖／中央氣象署

此外，林得恩提到，根據氣象署資料預測，台灣附近區域平均850百帕大氣溫度逐日距平曲線圖顯示，將在12/3至12/6之間有較為顯著的降溫現象，預估台灣中部以北及宜蘭空曠地區低溫下探攝氏14至17度，南部、花東及澎湖沿海空曠地區低溫也只有攝氏16至19度，金門地區低溫在攝氏13至14度，馬祖地區低溫只剩攝氏11至13度。

林得恩表示，這波冷空氣影響時間較長，「先濕冷、後轉乾冷」，提醒民眾要多留意天氣變化訊息，適時增添衣物保暖防寒。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，30日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，易累積污染物；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

