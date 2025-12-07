周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。

〈恆星不忘Forever Forever〉新歌全球一上線就迅速登上KKBOX新歌即時榜、日榜、iTunes華語流行樂、QQ音樂音樂指數榜、熱歌榜、飆升榜、暢銷數字專輯、音樂指數全站排名、酷狗數字專輯銷售榜等九榜冠軍。

該曲MV橫跨亞洲、大洋洲、美洲，五人踏上五座城市，進行為期八天的拍攝，更暗藏許多彩蛋，包括當年大家瘋狂追劇的《流星花園》，將偶像照片藏在鉛筆盒裡的少女情懷；耳機裡聽的是五月天的《五月天第一張創作專輯》，組團的人變多，帶動樂壇追夢熱潮；穿著周杰倫的《范特西》專輯經典的紅色帽T和朋友大唱〈雙截棍〉。

事實上早在五月天大巨蛋演唱會前一個月，阿信就向周杰倫邀歌，等到九月，阿信再傳訊詢問進度，周杰倫反而要阿信先寫詞，阿信說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般三天就寫好了。」讓睽違已久再一同推出新歌的言承旭、吳建豪、周渝民在演繹過程中感動不已。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導