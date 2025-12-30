周杰倫、阿信見證幸福 林俊傑好事將近？經紀公司鬆口回應了

林俊傑29日晚間無預警透過社群認愛七七。翻攝jjlin IG、annalisaqiqi IG

金曲歌王林俊傑（JJ）昨（29日）深夜無預警公開認愛，大方曬出與24歲中國網紅女友七七（Annalisa）及雙親的同框合照。貼文曝光後，天王周杰倫率先留言祝福「幸福快樂喔」，展現好交情；五月天主唱阿信也幽默送暖，表示「下次慶生奶茶我會多帶一桶」，林俊傑則親回「一言為定」，互動溫馨。

向來對感情生活極為低調的林俊傑，出道22年來首度官宣戀情，不僅讓粉絲驚喜，也被外界解讀為人生邁入新階段。天王好友接連送上祝福，更為這段戀情增添不少話題與喜氣，也讓網友直呼「這次真的不一樣」。

林俊傑（右2）29日在IG分享帶七七（左）陪爸媽慶生的照片。翻攝jjlin IG

事實上，林俊傑此舉是為母親慶祝70歲生日，才首度在社群平台公開與七七的合照，並深情寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴，是一種快樂的見證。」一席話同時為親情與愛情下了溫柔註解。照片中，七七親暱地將雙手搭在林俊傑母親肩上，互動自然融洽。

公開認愛被解讀為婚事前奏

不過，照片曝光後也引發部分網友揣測，有人發現七七上身服裝出現不自然皺褶，進而猜測是否已懷孕。對此，林俊傑經紀公司隨即出面澄清，強調「沒有懷孕」，否認相關傳聞。

至於外界關心此次公開戀情是否意味婚事已有規劃，經紀公司則表示，「目前沒有具體的計畫」，強調林俊傑現階段過得相當開心，將持續專注於生活與工作，同時也感謝外界的祝福與關心。

網紅七七傳出家世顯赫。翻攝annalisaqiqi IG



