周杰倫「MV一直在走路」吸引網友熱議！本人IG七字妙回
周杰倫日前跟五月天阿信一起為F3言承旭、吳建豪、周渝民量身定做的歌曲〈恆星不忘Forever Forever〉MV上線之後，累積點閱超過1800萬次觀看，他們再度重現華流天王集結的經典畫面，讓不少粉絲相當開心，有趣的是，有粉絲發現「周杰倫又在走路」，整理出他拍MV時很愛走路，一路從塞納河畔、城堡、歐洲街景、墨爾本街頭都在走，周杰倫也在IG七字幽默回應。
網友發現周杰倫在MV裡面幾乎都在走路，不管是在塞納河畔、法國的聖米歇爾山或者是在城堡裡，都是一直在走，有網友笑說「全球最會走路的男人」、「沒開聲音還以為是另一首歌」、「把音樂換掉也毫無違和感！」。
對於被網友發現一直在MV裡走路，周杰倫9日透過IG限動妙回七個字，「沒錯，就是繼續走。」並貼上自己在三個不同MV的畫面集合。
其他人也在看
每天早上兩行字就能變幸運？專家揭一分鐘日記的神奇效應
【健康醫療網／編輯部整理】只是每天早上花一分鐘寫日記，人生就發生了堪比奇蹟的變化。 只要寫下兩件事就好。 ．昨天發生的「好事」（做得好的事、值得感謝的事、察覺到的事）。 ．今天想做的「嘗試」（想挑戰的事、想改變的事）。 不需要想得太難。 「昨天發生過這樣的好事、令人感謝的事、發現了如此新鮮的事。」 「今天想嘗試這件事、想改變這件事。」 只要每天早上寫下這兩件事即可。 每日幸福感哪裡來？從一個微小的覺察開始 就是這樣而已，如此便能意識到自己每天都被那麼好和那麼新鮮的事包圍。 即使是覺得「今天都沒什麼好事……」的日子，也別忘了有家人及夥伴、公車的司機，和把辦公室打掃得一塵不染的人在背後支持你。光是有工作、能生活在現代，就已經是一件「好事」了。 今天的嘗試就算只是踏出非常小的一步也沒關係。如果覺得閱讀的門檻太高，可以站在書店翻閱以前沒看過的雜誌、笑著向便利商店的店員打招呼、試著轉過一個以前沒轉過的轉角，就連你現在拿起這本書，也是非常重大的好事與嘗試。 利用一分鐘奇蹟日記，從每天過得無知無覺的日子找出好事與嘗試。光是養成這個習慣，就能逐漸累積「感謝」、「覺察」、「挑戰」、「變化」。 越記錄越幸健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陳菊「腦血管阻塞」病倒11個月了…賴瑞隆發黑白照「想念1件事」！
第一眼還真不小心看錯。74歲監察院長陳菊月前因流感健康亮紅燈，健康檢查時發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，卻又突然發現右下肢無力，經檢查發現左側腦血管阻塞，住院迄今已逾11個月，一度遭誤傳死訊「陳菊走了？」驚動警方抓人。今（10）日適逢美麗島事件46週年，有意角逐高雄市長的立委賴瑞隆PO文表示，「想念陳菊，願她早日康復完成」。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前 ・ 6
高雄持刀殺人！ 男為討3萬元 刺死檳榔攤闆娘
高雄鳳山驚傳當街殺人案！一名男子為討債3萬元，竟持刀猛刺檳榔攤老闆娘，老闆娘送醫不治。據了解，債務疑與多年前的保釋金有關。目擊者表示，兇嫌行兇後神色從容，躲進娃娃機店意圖逃避警方追捕，所幸被民眾發現通報。鄰居感嘆老闆娘一家平日為人和善，不料遭逢此劫，令人不勝唏噓。警方正調查兇嫌與死者兒子的債務糾紛，釐清案情。TVBS新聞網 ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
罵自己？小紅書不配合打詐被禁 國台辦：反民主！剝奪民眾使用社群自由
「小紅書」涉入詐騙超過1700件，金額高達2.4億元，資安監測全數不合格，母公司對於內政部函請提出改善作為還已讀不回，依《詐欺危害防制條例》被停止解析及限制接取1年。除了國民黨、民眾黨輪番砲轟外，國台辦今（10）日痛罵民進黨是「民禁擋」，「反民主」蠻橫行徑踐踏民主、妨害自由，「粗暴剝奪台灣民眾使用社交平台的自由」。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前 ・ 3
喵星人報戶口緩衝期月底屆滿 115年未登記最高罰飼主1.5萬
貓咪飼主注意！農業部已公告家貓自民國114年1月1日起納入強制寵物登記規範，1年緩衝期將於今年底屆滿。自115年1月1日起，未幫愛貓植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
MLB／追平詹姆斯創史上最多！ 大谷翔平4度獲選AP年度最佳男運動員
道奇隊日籍巨星大谷翔平，今年再度獲選美聯社（AP）年度最佳男子運動員，這是他生涯第4度獲獎，追平包括NBA湖人球星詹姆斯（LeBron James）等3位體育名將的史上最多，大谷翔平受訪表示「非常特別，希望明年也可以再拿下」。三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 47
Netflix收購華納兄弟恐生變？派拉蒙高價搶親 阮慕驊看投資名單：顯然川普站這方
影音串流巨頭Netflix日前宣布以720億美元收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）旗下影視製作及串流部門，不過派拉蒙影業（Paramount）不干勢弱，宣布將以每股30美元歒意購併華納兄弟，好萊塢的搶親大戰一觸即發。對此，財經專家阮慕驊臉書發文分析背後角力表示，顯然川普是站在這一方的。在影視串流平台Netflix與華納兄弟......風傳媒 ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話
停車塔驚魂！ 車輛墜落側翻90度 擋風玻璃裂
高雄三民區一處停車塔，昨(9)日發生意外，一輛銀色轎車墜落90度側翻，擋風玻璃碎裂，住戶好傻眼，一大早要上班但車子開不出來，直嘆不方便，事故怎麼發生的。維修廠商說，因為有車主停車時，車門沒關好，車子上...華視 ・ 33 分鐘前 ・ 發起對話
非單身男女單獨旅遊？異性7大「遲早越界」行為：經常抱怨婚姻問題，「這點」真的不行
近期「男女是否有純友誼」讓異性之間的界線再次成為熱議話題，有的人認為男女間只要有一方是非單身狀態，另一方就應該要自覺避嫌、保持適當距離，避免造成任何誤會；但也有人覺得只要行得正、心裡沒有非分之想，就不需要刻意保持距離。小編整理出異性之間7大「遲早越界」的行為，有哪些是你的雷點呢？BEAUTY美人圈 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
張鈞甯凌晨出門工作鬧家庭革命！ 媽憂心阻擋：這是危險行業
由馬來西亞名導柯汶利執導，影星張鈞甯主演的驚悚電影《默殺》上週末終於正式在台灣上映。該片去年在中國大陸上映時橫掃13.51億人民幣（約新台幣60億）票房，加上柯汶利的前作《誤殺》的亮眼成績，讓他正式躋身「百億票房名導」之列。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
行政院CEDAW第5次國家報告 明年7月邀國際專家審查
（中央社記者賴于榛台北10日電）今天是世界人權日，行政院今天公布「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）第5次國家報告，預計明年7月邀請國際專家來台審查CEDAW台灣第5次國家報告。中央社 ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
朱孝天不爽開轟！五月天經紀人1句話酸爆 網挖鐵證全挺相信音樂
男團F4成員言承旭、吳建豪、周渝民3人近日與周杰倫、五月天阿信推出新歌〈恆星不忘〉，獨漏朱孝天讓F4變F3，引發討論。朱孝天昨（8日）指控自己是「被退出」，還點名相信音樂營運長艾姐「高抬貴手」。對此，相信音樂僅表示「不予回應」，五月天經紀人洪慧真則在社群意有所指說：「請回頭看看自己先唷」，中國微博網友則翻出過去的「鐵證」，幾乎都挺相信音樂。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
朴敘俊搭小10歲女演員 吐最擔心的事：外型落差太大
朴敘俊主演的《等待京道》火力全開，甫開播便以「首週甜度爆表」成為年末最熱浪漫韓劇。以人名開場也更凸顯他此次回歸浪漫喜劇的亮眼氣勢，朴敘俊與《魷魚遊戲》新星元志安，一同交織出跨越 20、28、38 歲三個人生階段的深情故事。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 3
朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 214
台南新化模具工廠大火！滾滾黑煙沖天 駭人畫面曝光了
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導今（10）天上午9點多，台南市新化區大德路一處工廠發生嚴重火警，現場一間模具工廠全面燃燒，並波及旁邊一座倉庫，共兩處建物陷入火海，黑煙滾滾沖天。所幸員工均及時撤離，無人受傷或受困。民視 ・ 16 分鐘前 ・ 1
《FF14》繁中版正式上市！官網卡登入，但伺服器擴充後「排隊超順暢」
MMORPG《Final Fantasy XIV》（FF14）繁體中文版伺服器，今日（10）起正式推出啦！所有先前購買早鳥優惠組合，或是今天才購買上市優惠包的光之戰士們，通通都可以進入遊戲啦！首日同樣的也因為大量玩家湧入，導致官方網站不穩定，但伺服器經過擴充後，玩家很快就能進入遊戲。 相關新聞：《FF14》台灣繁中版：新手這個任務必做！商城「300水晶禮包」推薦入手 相關新聞：《FF14》新手必看入坑攻略！12大常見問題一次搞懂：坐騎、每日任務、能不能單人玩？ 相關文章：《FF14》職業該怎麼選？21個職業上手難度、轉職條件、玩法特色整理 比起搶先體驗排到上千人，正式開服排隊快速許多！（圖源：FF14）比起搶先體驗排到上千人，正式開服排隊快速許多！（圖源：FF14） 《FF14》正式開放，先前預購早鳥優惠的 399 元以及開服才買主程式的玩家一起湧入，目前 6 大伺服器排隊人潮從 100 到 800 人左右，比起搶先體驗破千人時的排隊情況來看，官方確實有兌現直播中的承諾，對各大伺服器容量進行擴充，基本上不到幾分鐘就能進入遊戲。但另一方面，官方網站因為大量新玩家購買主程式的關係，加上冬季活動「星芒祭」同步登場，商城上架了許多相關商品，直接導致官方網站一度出現無法登入的情況。 而和先前搶先體驗一樣，為了緩解伺服器的壅塞情況，將會開啟「若玩家持續30分鐘未進行任何操作，系統將自動登出」的機制，因此進入伺服器後可別掛網太久，否則又要重新排隊進入。當然已經購買遊戲的玩家，也別忘記先去官方網站進行開卡，不然會無法進入遊戲喔！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 25 分鐘前 ・ 發起對話
王世堅驚喜現身綜藝節目 來賓興奮大合唱＂沒出息＂
政治中心／綜合報導民進黨立委王世堅的問政金句，被網友改編成流行歌曲"沒出息"，旋風襲捲綜藝節目，受邀成為神秘嘉賓，讓全場來賓忍不住大合唱，主持人白冰冰大讚王世堅質詢"令人深深感動"，而王世堅成了話題人物，在最新的台北市長選戰民調當中，也成為民進黨對戰蔣萬安的最強人選。超級冰冰秀主持群在現場大合唱近期流行的王世堅質詢金句改編歌曲＂沒出息＂（圖／民視新聞）主持人 白冰冰 vs. 主持群：「一二三 唱，本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」綜藝大姐大白冰冰一CUE，主持群、來賓，不約而同唱出時下最夯神曲，一首朗朗上口的"沒出息"，讓民進黨立委王世堅的問政金句成了迷因。主持人 白冰冰：「那不是他一次的質詢欸，他每一次的質詢，被這樣弄成一首歌，而且他每一次質詢的主題都讓我深深地感動，王世堅兄，社會會越來越好，都是因為你啦。」立委(民) 王世堅：「主持功力從從容容，歌唱實力游刃有餘，冰冰姐 加油 讚。」超級冰冰秀創下收視紅盤 節目再下猛藥找來民進黨立委王世堅擔任神秘嘉賓（圖／民視新聞）白冰冰帶頭大讚王世堅，節目前一周大開收視紅盤，這回再下猛藥，邀請王世堅擔任神秘嘉賓，而他的高人氣有跡可循，不只綜藝界，還頻頻被點名披綠袍出戰台北市長。根據12月8日媒體所公布的最新民調，王世堅在綠營幾位可能人選中，對戰蔣萬安民調最高、差距最小。儘管整體差距24%，但在20幾歲年輕族群支持度，王世堅大勝17%，中正萬華區部分，支持度也提高5個百分點，蔣萬安則大減16%。文化大學廣告系教授 鈕則勳：「年輕族群就會認為，王世堅是一個非常有趣的政治人物，他批藍 他也打綠，所以王世堅的話題滿滿，王世堅在整個的創意問政過程中，他確實有他的行銷脈絡，蔣萬安針對這個部分不用太緊張，當這個從從容容的話題效應慢慢淡下來之後，其實就回歸了基本盤。」民進黨立委王世堅被視為對決現任台北市長蔣萬安的最強人選 尤其在年輕族群的支持度王世堅大勝17%（圖／民視新聞）王世堅博得年輕人眼球，成了一大勁敵，未來若是代表綠營出線台北市長，蔣萬安的連任之路恐怕難以從從容容。原文出處：王世堅驚喜現身綜藝節目 來賓興奮大合唱「沒出息」 更多民視新聞報導登擂台PK王世堅！游智彬「簽生死狀」臉蛋變了游智彬才簽生死狀！「正面痛毆王世堅」畫面流出蔣萬安連任緊張了？台北市長民調曝光 「他」年輕支持度大勝17%民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
網球》若大前年溫網決戰對手換成納達爾 澳洲壞小子：我會打更好！
語不驚人死不休！基里奧斯（Nick Kyrgios）回顧2022年溫布頓網球錦標賽冠軍戰，坦言面對塞爾維亞傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic）時，自己表現不錯卻贏不了，好強如澳洲「壞小子」還嗆聲，若對上西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），有信心會打更好。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話