周杰倫「MV一直在走路」吸引網友熱議！本人IG七字妙回

周杰倫日前跟五月天阿信一起為F3言承旭、吳建豪、周渝民量身定做的歌曲〈恆星不忘Forever Forever〉MV上線之後，累積點閱超過1800萬次觀看，他們再度重現華流天王集結的經典畫面，讓不少粉絲相當開心，有趣的是，有粉絲發現「周杰倫又在走路」，整理出他拍MV時很愛走路，一路從塞納河畔、城堡、歐洲街景、墨爾本街頭都在走，周杰倫也在IG七字幽默回應。

周杰倫在IG幽默回應。（圖／翻攝IG）

網友發現周杰倫在MV裡面幾乎都在走路，不管是在塞納河畔、法國的聖米歇爾山或者是在城堡裡，都是一直在走，有網友笑說「全球最會走路的男人」、「沒開聲音還以為是另一首歌」、「把音樂換掉也毫無違和感！」。

對於被網友發現一直在MV裡走路，周杰倫9日透過IG限動妙回七個字，「沒錯，就是繼續走。」並貼上自己在三個不同MV的畫面集合。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導