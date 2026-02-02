周杰倫不當網球選手了！ 親口宣布「轉換跑道」下一步曝光

周杰倫、昆凌和澳網主席提列（中）合照。（翻攝jaychou IG）

周杰倫日前以網球選手身分，參加澳網的「一分大滿貫」，引發話題。隨著澳網告一段落，他宣布要「轉換跑道」，透露下一步。

球季結束回音樂本業？ 聚餐陳奕迅、王俊凱直呼開心？

周杰倫與妻子昆凌過去兩週在澳網看球賽，昨（1日）男單決賽落幕，夫妻倆在場邊見證22歲西班牙球王艾卡拉斯（Clarlos Alcarz）擊敗喬科維奇（Novak Djokovic）奪冠，成為史上最年輕全滿貫得主。

賽後，周杰倫在IG限動分享與妻子、以及澳網主席提列（Craig Tiley）的合照。另一張照片中，他幽默寫下：「網球賽季結束，哥這個網球選手的身分，要換到F1的跑道了，不不不，是該回到音樂的世界了。」宣布要回歸音樂工作。

周杰倫宣布要回到音樂的世界了。（翻攝jaychou IG）

周杰倫和陳奕迅、王俊凱聚餐，表示可以聊音樂真好。（翻攝jaychou IG）

此外，他也分享與陳奕迅、王俊凱在當地聚餐的合照，笑說：「開心帶大家聚餐，有人可以聊聊音樂真好。」今日他更曬出「開工」照，分享工作環境和窗外的綠意，他說：「在這種地方工作，可以接受」。看來新作品很快就會誕生了。

一分大滿貫名留青史？ 周杰倫澳網大豐收？

事實上，周杰倫今年到澳網參加「一分大滿貫」表演賽，每場比賽只打一分，贏的人晉級，輸的人直接淘汰，最後的冠軍能獨得100萬澳元（約新台幣2,100萬）獎金。

周杰倫分享「開工」照片。（翻攝jaychou IG）

周杰倫在澳網「一分大滿貫」表現讓人印象深刻。（翻攝 Australian Open YouTube頻道）

不過，他面對24歲的澳洲業餘冠軍Petar Jovic，遭對方賞一記ACE球淘汰，正如他賽前所言「連球都沒碰到」。不過他還是在場邊幫粉絲簽名。澳網期間，他和昆凌坐在觀眾席看多場比賽，不少粉絲認出他來，他也與粉絲合照，相當親切。

