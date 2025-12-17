周杰倫也救不了！林瑞陽子接手「300壯士」 背500萬債務大刀改革

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

健身房「300壯士」因為周杰倫站台而爆紅，今年初陷入合夥破裂、資金糾紛、經營爭議等，台北兩間店全頂讓，而有消息傳出健身房由林瑞陽長子林禹接手，將店名改為「運動學Fitology」， 表面上看起來是零元頂讓，但兩家店卻也讓他背了大概500萬元的隱形債務。

林禹接手健身房「300壯士」後大改組。（圖／翻攝林禹IG）

據《鏡週刊》報導，林禹接手後面對兩家店的員工、廠商以及上千位會員等財務管理問題，還有固定支出如租金、器材、維修等，估計兩家店已經有500萬元的隱形債務，旗下員工透露，林禹重整了兩間健身房的管理，保留會員制的同時也開放以分鐘計費，一天24小時營運，留住許多會員，也吸引許多外國人來運動，增加收益，慢慢減少負債。

等到健身房營運步入正軌後，林禹就比較少出現在店裡，繼續拓展演藝事業，還參加了健身運動競技節目《最強的身體》星二代組對決，與許明杰、林亭翰、何柏廷、施捷夫等人拚體能。

周杰倫曾經站台「300壯士」。（圖／翻攝周杰倫臉書）

