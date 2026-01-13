周杰倫今16:30出戰澳網「1分大滿貫」 球王也參賽！轉播平台看這篇

周杰倫宣布參加澳網「一球大滿貫」比賽。翻攝IG/jaychou



華語樂壇天王「周董」14日以球員身份，參賽墨爾本公園舉行的澳網招牌暖身賽「1分大滿貫（1 Point Slam）」，官方資料顯示，預計台灣時間下午16:30開打。先前，周杰倫喊若贏球會將100萬美金（約新台幣3100萬）的獎金全數捐出。

周杰倫《澳洲網球公開賽》資訊

名稱：澳洲網球公開賽特別表演賽「One Point Slam 一球制勝」

時間：2026年1月14日（星期三）台灣時間16:30

場地：羅德拉沃競技場（Rod Laver Arena）

廣告 廣告

電視轉播：博斯網球台

網路OTT直播：Hami Video、愛爾達體育

焦點：周杰倫、艾卡拉茲、辛納、大坂直

這是周杰倫首度踏上大滿貫賽場，他之前在社群平台表示：「記得1月14日看澳網，因為只有一分定勝負，我可能球都沒摸到就被淘汰了。」更打趣說希望可以由他負責發球，「這樣至少我還能摸到球」。

周杰倫近年較少打籃球，對網球熱愛成痴，也常常帶老婆前往四大滿貫賽事觀賽，更經常在社群上分享自己打網球的影片。

今年參賽的職業選手包括「球王」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和日本名將大坂直美。「1分制勝的賽制」，也就是說一球就能定生死，不容失誤的賽制。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

女星車震猛踢椅座燒到他 愛愛舊案挖出！「床戰太激烈卡住」送醫

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油