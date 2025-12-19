周杰倫來了？胡瓜聽完〈千里之外〉超喜歡 技癢扮貓王慘被噓

【緯來新聞網】胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲聯手主持華視、緯來全新綜藝節目《週末最強大》，本周播出最新一集陣容星光熠熠，以模仿費玉清聞名的林俊逸，高歌經典曲目〈一剪梅〉，胡瓜趁機點菜想聽〈千里之外〉，並要歐漢聲模仿周杰倫。當山寨版的周杰倫、費玉清演唱時，讓胡瓜滿意地直呼：「太像了！」

胡瓜換上全黑造型致敬西洋傳奇「貓王」。（圖／華視提供）

強檔單元「瓜瓜夜總會」以「向經典神曲致敬」為主題，由金佩姍磅礡氣勢開場，重現經典神曲〈一代女皇〉；被譽為台版「強尼戴普」沈文程深情獻唱〈來去台東〉，主持人胡瓜與歐漢聲一時興起，隨手拿起道具，就在後方自發性組成「小碎步舞團」幫忙伴舞。



胡瓜現場換上華麗造型致敬西洋傳奇歌手「貓王」，反差地演唱台語歌〈心事誰人知〉，讓在後台待機的王彩樺忍不住衝向舞台丟拖鞋抗議「聽不下去」，現場笑成一團。



婆媽喜愛的外景單元「胡蘭歐出任務」，與在地民眾近距離互動，三位主持人抽中家常菜「金瓜炒米粉」的料理任務，但幾乎沒有下廚經驗的陳亞蘭當場化身「廚房殺手」，不僅拿著菜刀毫無章法地比劃，甚至試圖用剪刀裁切堅硬南瓜，嚇得歐漢聲尖叫求饒。

陳亞蘭（右起）拿著菜刀亂揮，嚇到胡瓜、歐漢聲。（圖／華視提供）

古裝劇單元「現代包青天」，由白雲、林佑星、黃鐙輝、唐從聖、小薰及 男團「F.F.O」主演，重新演繹經典「真假狀元」橋段；「驚聲尖笑2.0」則由許效舜、謝元瑾、舒子晨、王宇婕與宛宛兒共同演出，還邀請命理大師坐鎮解析。



《週末最強大》集結多元豐富的節目單元，包括話題古裝劇「現代包青天」、歌舞秀「瓜瓜夜總會」、外景料理實境「胡蘭歐出任務」、「驚聲尖笑2.0」，每周六晚間8點華視主頻、12月20日起每周六晚間6點緯來綜合台播出。

