周杰倫僵直性脊椎炎「比經痛還痛」，卻年年站上舞台、還能澳網揮拍？醫：藥物＋運動是最強防線

2026年澳洲網球公開賽「一分大滿貫」於週三(1/14）落幕，樂壇天王周杰倫受邀跨界出賽，雖然最終無緣晉級挑戰前球王梅迪維夫（Daniil Medvedev），但他賽前承諾捐出百萬澳幣獎金的義舉，再度引發社會關注。 雖然最後他在首輪就止步，沒能和俄羅斯前球王梅迪維夫交手，但比賽結束後，另一個問題反而在網路上被熱烈討論： 周杰倫不是僵直性脊椎炎患者嗎？怎麼還能唱跳演唱會、甚至上場打網球？

僵直性脊椎炎常被誤會裝病

事實上，周杰倫不是唯一的名人病友。余天父子、浩子、阿Ken、李易等藝人，也都確診過「僵直性脊椎炎」。很多年輕患者一開始只是腰痠、背緊，卻很容易被誤解成姿勢不好、偷懶或過度操勞。

然而，僵直性脊椎炎其實是一種免疫系統失調造成的慢性發炎疾病：

● 好發族群多為20～40歲男性 ● 病灶主要在脊椎、骨盆關節、肌腱附著點 ● 會讓關節逐漸「僵硬化」 ● 若沒有控制，脊椎甚至可能變得如同竹子般僵硬，因此又被稱為「竹竿病」

除了脊椎受影響，有些人連眼睛、腸道、心臟、皮膚都會出現症狀。

周杰倫曾形容這種病的疼痛：「比經痛更痛！」，讓許多病友聽了都深感認同。

常常痛到受不了，真正就醫的人卻不多

風濕科醫師、中華民國風濕疾病醫學會前理事長、同時也是病友的蔡文展指出：「台灣估計有二十幾萬名患者，但實際尋求治療的人卻不成比例地少。因為初期症狀常被忽略，加上病程漫長，不少人拖到嚴重才就醫。」

中山醫大附醫過敏免疫風濕科魏正宗副院長提醒，僵直性脊椎炎有個特別的徵兆：

● 早上起床最痛、最僵硬 ● 動一動、伸展後反而會改善 ● 與一般「越休息越好」的腰痛完全不同

也因為這樣，很多人以為只是「年輕人卡到筋」，完全沒想到是疾病。

除了脊椎，還可能伴隨：

● 虹彩炎（眼睛反覆發炎） ● 發炎性腸道疾病 ● 皮膚乾癬 ● 周邊關節炎 ● 跟腱炎

若本身有家族史，出現相關症狀更要提高警覺。

藥物+生活型態並行，運動比想像中更重要

僵直性脊椎炎目前的治療方向大致分成兩大類：

僵直性脊椎炎：日常照護指引 ? 1. 非藥物治療

（生活與運動） 核心：保持活動，越動越舒服！ ? 2. 藥物治療 由專業醫師評估：

