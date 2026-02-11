周杰倫全新巡迴演唱會來了！老搭檔擔任總監 新專輯最後倒數3首未完成

記者鄭尹翔／台北報導

周杰倫準備展開全新巡迴演唱會！天王周董近日在社群平台分享錄音近況，透露新專輯已進入最後階段，僅剩3首歌曲尚待完成，同時更「暴雷」已著手籌備全新演唱會，並找來老搭檔鍾佐泓（巨砲）擔任演唱會總監，消息一出讓粉絲驚喜直呼期待巡演正式啟動。

周杰倫在台北大巨蛋開唱。（圖／杰威爾提供）

周杰倫日前參與澳網大滿貫表演賽，雖然比賽早早出局，但身為資深網球迷的他仍全程關注賽事動態。隨著賽事告一段落，他也迅速回歸音樂本業，投入錄音室工作，為即將推出的新專輯做最後衝刺。

廣告 廣告

回顧2025年初，周杰倫IG追蹤人數突破千萬，成為首位追蹤破千萬的台灣男歌手，當時他承諾將於暑假推出新專輯。不過因對作品品質要求極高，製作進度一度延宕。去年底出席Dior活動時，他鬆口預告新專輯將於今年3、4月問世，讓歌迷引頸期盼。

昨日他再度曬出錄音照片，開心表示專輯僅剩3首歌曲待完成，錄音過程還有愛犬陪伴，卻見狗狗在一旁熟睡，他幽默笑問：「是太好聽了還是太舒服？」輕鬆互動也讓粉絲直呼可愛。

除了新專輯進入倒數階段，周杰倫同步展開全新巡迴演唱會規劃，並與多年合作的鍾佐泓（巨砲）再度攜手，預料將打造全新舞台規格與視聽震撼。專輯與巡演雙線並進，天王強勢回歸，也讓歌迷更加期待正式公布場次與開賣消息。

更多三立新聞網報導

蔡尚樺主持尾牙穿超辣！驚喜合體超大咖男星 台下員工嗨到快掀翻屋頂

超大咖男星三次手術仍惡化！悲痛宣布退團 23年演藝生涯暫時劃句點

陳曉東竟然跟翁立友同年齡50歲！真實樣貌曝光 開心宣佈人生喜訊

鄧紫棋16萬張門票秒殺賣光！粉絲悲痛哭喊心碎了 4場大巨蛋都無緣朝聖

