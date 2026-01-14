周杰倫出征澳網「國籍寫中國」 陳沂不忍開酸：根本兩岸和平大使

娛樂中心／綜合報導

周杰倫今年以球員身分登上澳洲網球公開賽「一分大滿貫」賽事，並將於台灣時間今（14）日下午4點30分開打，不過澳網官方籤表卻將他的國籍標示為「CHN」（中國），而非台灣選手慣用的「TPE」，引發網路熱議。對此網紅陳沂也在社群發文評論此事，直言：「當你強到變成周杰倫的時候，就是超越一切的存在。」

根據澳網官方公布資訊，周杰倫首輪將對上24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），但其國籍標示方式卻意外成為焦點，與其他台灣選手慣用的「TPE」有所不同，引發部分網友質疑與討論。

周杰倫熱愛網球運動。（圖／翻攝自周杰倫IG）

對此陳沂在社群平台發文表示：「當你強到變成周杰倫的時候，就是超越一切的存在。」指出平時對藝人政治立場高度敏感族群，這次卻罕見噤聲，形成強烈對比，並且笑說「周杰倫根本兩岸和平大使，大家搶著要」。

陳沂的言論一出，也引發兩派網友論戰，有人認同她的觀點，認為周杰倫在兩岸議題上始終處於「免疫體質」，也有人認為國籍標示可能只是主辦單位作業問題，不宜過度解讀。

