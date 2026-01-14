周杰倫出戰澳網「1分大滿貫」！澳網主播特別介紹：他是台灣歌手

記者蔡維歆／台北報導

華語樂壇天王周杰倫（Jay Chou）跨界網壇的處女秀即將登場！他受邀參加2025澳洲網球公開賽（Australian Open）前哨戰—「一分大滿貫」（One Point Exhibition），比賽將於台灣時間今（14）日下午4點半開打。然而眼尖網友發現，周杰倫名字後方的國籍代碼被標示為「CHN」（中國），而非台灣選手在國際體育賽事慣用的「TPE」（中華台北）。而稍早對戰籤表出爐，周董的對手曝光，澳網主播也特別介紹周董身分多元，是台灣歌手以及創作人、演員。

周董澳網揮拍！標示「CHN」非「TPE」熱議（圖／翻攝畫面）

根據澳網官方釋出的籤表，周杰倫首輪對手是年僅24歲的澳洲職業陪練員約維奇（Petar Jovic）。眼尖網友發現，周杰倫名字後方的國籍代碼被標示為「CHN」（中國），而非台灣選手在國際體育賽事慣用的「TPE」（中華台北）。外界推測，可能因周杰倫是以「名人嘉賓」而非「職業註冊球員」身分受邀，主辦方系統並未依照國際奧會模式處理，直接依護照或政治慣例歸類，但也讓這場體育盛事意外染上政治話題。

而稍早澳網官方IG分享周董在後台和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯互動，特別介紹周董是台灣歌手、創作人以及演員，只見周董和阿爾卡拉斯互動相當熟稔，雙方有說有笑。如今周杰倫預計在台灣時間下午4點半登場，面對年輕力壯的澳洲陪練員約維奇，這位「哥中之哥」能否靠著招牌的切球與靈活手感拿下關鍵一分，已成為今日澳網現場最受矚目的焦點。

