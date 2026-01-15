周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌

昆凌陪周杰倫走進澳網球場，兒子Romeo在爸媽身後。（翻攝畫面）

周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。

爸媽走前面？ Romeo墨鏡＋黑外套被讚超酷

一段畫面在網路上流傳，可見當周杰倫進場時，昆凌在他身旁，她戴CHANEL鴨舌帽、短裙，相當甜美。有眼尖網友發現，Romeo也走在爸媽身後，他穿黑色外套、戴墨鏡，又潮又酷。

昆凌陪周杰倫走進澳網球場，兒子Romeo在爸媽身後。（翻攝畫面）

Romeo走在爸媽身後，看起來很酷。（翻攝畫面）

許多網友看了親子同框畫面，驚呼「兒子好帥」「混血感好重」「小小年紀就很有星味」「爸爸媽媽走前面，小酷哥獨美」「昆凌和孩子們真的太幸福了」「氣場不輸明星」「長得像昆凌」「基因太強」「一看就很周董家的人」「感覺羅密歐以後會走上網球的道路」。

熱愛網球早有跡可循？ 昆凌對兒子有期許

事實上，Romeo熱愛打網球，周杰倫和昆凌都曾曬出兒子打球的模樣，相當有天賦。夫妻倆也常帶兒子去看四大滿貫賽，去年更到溫網追星，與西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、義大利名將辛納（Jannik Sinner）等球星合照。昆凌當時勉勵兒子：「希望有一天他能像這些偶像們一樣，在球場上閃閃發光，帶著我們去看他的比賽」。

戴墨鏡的Romeo看起來很酷。（翻攝畫面）

Romeo被誇長得像媽媽。（翻攝畫面）

而周杰倫此次受邀參加澳網「一分大滿貫」，賽前豪氣表示，若奪冠將獎金100萬澳幣（約新台幣2,158萬元）全數捐出做公益，也自嘲球齡僅3年，可能「連球都碰不到就出局」。

比賽當天，他面對24歲澳洲業餘選手約維奇（Petar Jovic）。雙方猜拳後，約維奇選擇發球，一上場就以一記ACE直接得分，周杰倫連揮拍機會都沒有、沒碰到球就遭淘汰。賽後周杰倫在IG限動發文自嘲：「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的，就只是幫大家簽名。」還說以後要練剪刀石頭布。此外，賽前籤表將他國籍標為「CHN」（中國），也引發討論。

