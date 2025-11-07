周杰倫出道25年喊「我還是我」 昆凌神吐槽太甜！10年婚姻藏幸福祕訣
周杰倫出道25年感性發文回顧心路，沒想到老婆昆凌一句神吐槽超甜！11月6日，周杰倫在社群平台寫下：「多了些時間、多了些皺紋、多了些回憶、多了些陪伴，也多了些依靠。」沒想到昆凌立刻回覆：「你忘了寫，話也變多了些。」一句話笑翻網友！
這句玩笑話，也藏著他們婚姻十年來的甜蜜。周杰倫從前的「高冷天王」，婚後變得越來越愛分享生活：曬出陪昆凌踢足球的影片、笑稱「她比我強」，被老婆發文時裁掉半張臉，他還搞笑留言「把帥哥卡掉了」。去年兩人結婚十週年，一家五口重遊英國婚禮教堂，周杰倫抱著小女兒、昆凌牽著兩個孩子，畫面幸福得像童話。
他們的婚姻不是誰遷就誰，而是互相成全。昆凌一向高EQ，面對關於老公過去的提問，總是輕描淡寫一句「我不想知道」就化解尷尬；談到當媽媽的角色，她說：「媽媽要先完成自己的夢想，孩子才會以你為傲。」周杰倫也奉行「Happy wife, happy life」，一笑帶過爭執，讓「寵妻狂魔」的形象越來越深。
現在的昆凌早就不是「天王嫂」的附屬身分，創立服飾與美妝品牌，工作與家庭兼顧得漂亮。她曾坦言三次剖腹產後不再考慮生四胎，周杰倫也全力支持。從2010年潮牌店初識，到2015年古堡婚禮，再到如今一家五口的日常，摩羯座的周杰倫顧家踏實，獅子座的昆凌熱情體貼——兩人用自己的節奏，讓愛情慢慢變成最舒服的日常。
