周杰倫出道25週年帥氣不減 昆凌揭「1改變」閃瞎全網

周杰倫25年前推出首張專輯《杰倫》。翻攝Jaychou IG & 資料照

周杰倫（周董）迎來出道25週年！2000年11月6日，他以首張專輯《Jay》正式出道，一舉顛覆華語樂壇的曲風與創作思維。如今25年過去，周董依舊是無可取代的音樂巨人。他今（6日）在社群發文，感性回顧一路走來的時光，老婆昆凌幽默留言，閃瞎大批粉絲

周杰倫在貼文中寫道：「多了些時間，多了些皺紋，多了些回憶，多了些陪伴，也多了些依靠。出道25週年，這個值得慶祝的日子，謝謝一路以來的歌迷朋友，我還是我。」感性展現他對音樂初心的堅持，走過25個年頭始終不變，「我還是我...那個好勝的我、那個幼稚的我、那個唉呦不錯 這個屌的我」。

貼文中，周杰倫曬出一張戴著墨鏡、頭髮精心抓整的自拍照，仍保有當年帥氣風格，老婆昆凌隨即在留言區幽默吐槽：「你忘了寫，話也變多了些！」一句話立刻引來大批網友按讚留言，直呼「幸福的嘮叨」、「嫂子太真實了」、「哥真的超保有赤子之心」、「青春裡的可愛女人」、「請兩位永遠這麼甜下去」！

周董與昆凌感情非常甜蜜。翻攝Jaychou IG

回顧周杰倫的音樂起點，2000年11月7日，他推出首張專輯《Jay》，收錄〈可愛女人〉、〈星晴〉、〈黑色幽默〉、〈印地安老斑鳩〉、〈龍捲風〉等多首經典神曲。這張專輯奠定他獨特的「周式曲風」，隔年即奪下金曲獎「最佳流行音樂演唱專輯獎」，正式開啟屬於「周杰倫時代」的傳奇篇章。25年來，從〈七里香〉到〈最偉大的作品〉，周杰倫不僅影響無數創作者，更成為一代人的青春印記。



