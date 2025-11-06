周杰倫出道25週年！認「多了些皺紋」慘被昆凌吐槽 甜爆全網

周杰倫慶祝出道25周年，左圖為她出道後就獲得金曲獎的年輕照片。（圖／盧禕祺攝、IG@jaychou）

亞洲天王周杰倫在2000年11月6日出道，憑藉首張專輯《Jay》一炮而紅，如今25年過去了，周杰倫也親自發文慶祝這天，來感謝一路支持他的歌迷，沒想到卻釣出老婆昆凌的吐槽，瞬間閃瞎大批網友。

周杰倫6日透過個人社群平台發文寫到，「多了些時間，多了些皺紋，多了些回憶，多了些陪伴，也多了些依靠，出道25週年，這個值得慶祝的日子，謝謝一路以來的歌迷朋友，我還是我。」

只見周杰倫曬出一張戴著墨鏡、抓好頭髮、嘴巴微微向左邊翹的自拍照，依舊不改他帥氣又中二的風格形象。沒想到老婆昆凌竟在底下留言吐槽「你忘了寫，話也變多了些！」意外洩露周杰倫私下的生活。

廣告 廣告

逗趣又可愛的夫妻鬥嘴日常，瞬間讓網友們笑翻「哈哈哈幸福的嘮叨」、「人越大越煽情」、「哥真的超保有赤子之心！也能最保持最初的善良」、「哥和大嫂也要一直幸福下去」、「哈哈真的好可愛」。

回到2000年11月6日，年僅21歲的周杰倫，在貴人楊俊榮、吳宗憲的支持下出道，隔天也正式發行個人首張專輯《Jay》，並收錄〈可愛女人〉、〈星晴〉、〈黑色幽默〉、〈印地安老斑鳩〉、〈龍捲風〉等多首流傳至今的神曲，初步奠定他的「周式風格」，還抱走當年金曲獎流行音樂類最佳演唱專輯獎，周杰倫興奮跳上舞台的畫面也成為經典。

更多中時新聞網報導

《只為你遺憾》馴龍小嗝嗝戀愛最美童星

醫界憂淪排名賽 民團肯定籲改革

ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費