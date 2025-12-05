周杰倫力挺F4復出！21年好交情曝光 昔與周渝民惡作劇再被翻出

周杰倫與周渝民21年前就曾合作拍廣告。翻攝jaychou IG、vic.chou_official IG

周杰倫（周董）與言承旭、吳建豪、周渝民以及五月天阿信攜手合唱新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，這首歌由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，強強聯手引爆話題。事實上，周董與F4交情甚篤，早在21年前就一起合作拍廣告，他還跟周渝民（仔仔）聯手上演一場「惡作劇」，成為經典趣事。

周杰倫與F4的友情，從21年前合拍百事可樂廣告開始，當年，周董與郭富城、蔡依林、鄭秀文、陳冠希以及F4一同前往約旦拍攝廣告，超強黃金陣容，成就難得一見的畫面。

事後，據周渝民在節目《康熙來了》分享，拍攝期間因為無聊，他與周杰倫在化妝室假裝吵架，甚至故意摔椅子、摔電腦，營造緊張氣氛，測試其他人的反應。沒想到這場「假打架」差點引發混戰，F4其他成員立即站出來力挺仔仔，而陳冠希見狀更拿起板凳衝上前護住周杰倫，展現對好友的真心。最後，周董跟仔仔才坦承只是玩笑，也讓在場所有人好氣又好笑。

當年的惡作劇，如今成了歷久彌新的友誼，周杰倫21年前與F4的互動，還有他與周渝民、陳冠希之間的深厚情誼，隨著周董近日合作言承旭、吳建豪、周渝民以及五月天阿信推出新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，這段往事依然讓粉絲懷念不已。



