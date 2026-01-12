周杰倫化身「網球王子」征戰澳網！放話贏了3千萬全捐

天王周杰倫。(圖/ 取自中時資料庫)

天王周杰倫近日在社群平台投下震撼彈，先於限時動態預告「等等要宣布一件令人興奮又緊張的事」，短短一句話立刻引發粉絲熱議，不少人猜測是否與新專輯或巡演有關，討論度迅速飆升。謎底揭曉後，答案卻完全出乎意料，宣布將以球員身分參加澳網。

周杰倫在IG轉發澳洲網球公開賽相關消息，透露將於1月14日現身澳網參與「一分制」比賽，並幽默表示比賽結果難料，「也有可能我連球都碰不到就出局了」，笑稱如果可以選擇，希望由自己發球，至少能碰到球。他也坦言賽制節奏極快，可能不到一分鐘就結束，因此不必特地遠道而來，但歡迎當地朋友到場加油。周杰倫也宣布「如果最後勝利者是我贏了，一百萬美元（約3100萬台幣），全部捐出去」。

廣告 廣告

周杰倫解鎖新身分。（圖／翻攝自周杰倫 IG）

澳網官方社群也正式宣布周杰倫參戰消息，形容他是「曾用音樂震撼體育場的華語流行音樂之王」，從電影《青蜂俠》中飾演加藤，到如今跨界站上網球場，歡迎他加入一分制賽事與澳網行列。相關貼文曝光後立刻引起關注，也讓不少粉絲見證周杰倫再度解鎖全新身分。

消息曝光後，網友紛紛留言力挺：「超厲害，網球王子」、「杰倫哥又一次突破了自己解鎖新身份 好強！杰倫哥真的超棒誒」、「真的是給追夢人一個很好的示範」、「以為是新專輯或是新巡迴的舉手」、「完全跟我想的不一樣，算了，倫打得開心就好了，我也期待下」。

更多中時新聞網報導

保健》冬天手腳冰冷、易倦 5食材助改善

羅志祥勸「不要臉」抗酸民楊琳發片再出發

北市：餘命提高 年輕人外移