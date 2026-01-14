周杰倫參加澳網國籍列(CHN) 陳沂酸「沒青鳥敢出征」：超越一切的存在

台北市 / 林彥廷 綜合報導

華語樂壇天王周杰倫日前宣布將參加澳洲網球公開賽，以球員身分挑戰表演賽「一分大滿貫」。比賽將於台灣時間今（14）日下午4點半開始。而官方公布的籤表，周杰倫名字後的國籍標註為(CHN)，引發討論。對此，網紅陳沂表示，國籍直接寫「中國」，結果沒有青鳥敢出征他！當你強到變成周杰倫的時候，就是超越一切的存在。

周杰倫日前宣布將參加澳洲網球公開賽推出的全新表演賽「一分大滿貫」，而官方所公布的籤表中，周杰倫國籍代碼被標註為(CHN)，代表台灣的女將葛藍喬安娜（Joanna Garland）其國籍代碼標示(TPE)。

消息曝光後引發網友們關注，網紅陳沂也在社群中發文表示，周杰倫參加澳網比賽，國籍直接寫「中國」，結果沒有青鳥敢出征他！當你強到變成周杰倫的時候，就是超越一切的存在。

