周杰倫參加澳網國籍遭標「CHN」 CHEAP酸：青鳥人呢？

華語樂壇天王周杰倫受邀參加2026澳洲網球公開賽前哨戰「一分大滿貫」，澳網官方籤表將其國籍標示為「CHN」，引發網友熱議。百萬網紅Cheap指出，相較於日前基隆甜點店使用「青提」一詞遭到抵制，周杰倫被標註為中國籍卻罕見無人出征，痛批青鳥出現雙重標準，並且認為他們在質疑別人「支語」的時候邏輯會不會卡住。

周杰倫參加澳網「一分大滿貫」。（圖／澳網）

周杰倫14日跨界網壇首秀登場，他受邀參加2026澳洲網球公開賽極具話題性的前哨戰「一分大滿貫」，這場趣味對抗賽於台灣時間14日下午4點30分開打。隨著官方籤表釋出，周杰倫名字後方的國籍標示卻意外引發兩岸網友熱烈討論。

根據澳網官方資料，籤表上所有參賽選手皆標有國籍代碼，例如同樣參賽的台灣女單一姐葛藍喬安娜明確標示為「TPE」，唯獨周杰倫被列為「CHN」。此一標示方式與台灣選手的處理方式不同，成為網路討論焦點。

周杰倫在澳網官網上國籍備標註「CHN」。（圖／澳網）

百萬網紅Cheap在臉書指出，基隆甜點店用了「青提」，被噴到媽媽都認不出來，被嗆抵制、滾出台灣，雖然「青提」是香港用語。反觀周杰倫澳網國籍被寫「CHN」，那些平時對政治立場高敏感的青鳥，罕見噤聲。

Cheap直言「笑死」，表示大家平常用的國語跟大陸的普通話，在根源、語法上高度重合，這群人一邊喊「ㄓ語滾出去」，一邊卻用跟對方95%像的語言在吵架，質疑邏輯不會卡住。他認為，台灣本來就是外來語大雜燴，便當、甜不辣是日語，沙發、幽浮是英語，高麗菜是荷蘭語。

Cheap認為，語言的借用本來就是「優勝劣汰」，好用、生動、能精準表達，人家就會一直用，不好用自然會被淘汰。他批評現在開始亂貼標籤、樹立敵人，變成純潔性大賽，反問不覺得很累。Cheap強調，語言的本質是溝通，還不如把心力去復興台語、客語、原住民語。

