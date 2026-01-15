周杰倫參加澳網遭淘汰 ！笑「連球都沒碰到」 場邊親切簽名

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

華語樂壇天王周杰倫昨(14)日參加澳洲網球公開賽，以球員身分挑戰表演賽「一分大滿貫」，對上24歲澳洲陪練員Petar Jovic。怎料，天王因來不及揮拍接球，秒遭淘汰。而他隨後也發文直呼「果然被我料到，連球都沒有碰到」，並PO出在場邊親切為粉絲簽名的畫面。

比賽在台灣時間14日下午4點半開始，周杰倫首輪對上Petar Jovic，在採猜拳決定發球權時，由Petar Jovic獲勝取得發球權。而面對Petar Jovic的發球，周杰倫反應不及，沒能揮拍遭到淘汰，無緣晉級爭奪獎金100萬澳元（約台幣2117萬）。不過，他當下立刻高舉球拍鼓掌，並與對手握手、擁抱，展現運動家風範。

周杰倫也在IG限動發文表示，果然被他料到，連球都沒有碰到，自己在場邊能做的就是幫粉絲簽名，只見大批人將物品以繩子吊掛方式遞給天王簽名，最後周杰倫也笑稱「以後除了要練球，還要練剪刀石頭布，贏得選發球。」喊話要繼續努力。

