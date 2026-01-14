周杰倫參加澳網「碰不到球」首輪就淘汰 原因曝光

周杰倫發出Instagram限時動態提到「果然被我料到，連球都沒碰到」。（圖／翻攝自周杰倫IG）





天王周杰倫受邀站上澳網卻在首輪就被淘汰，他發出Instagram限時動態提到「果然被我料到，連球都沒碰到」，也讓不少粉絲好奇，周杰倫為什麼真的連球都沒碰到就止步首輪。

熱衷網球 挑戰澳網舞台

近年來，周杰倫積極投入網球運動，不僅私下勤練，還受邀參加澳網「1分大滿貫」賽事，賽前更霸氣表示，若能獲勝，獎金將全數捐出。比賽在台灣時間14日下午登場，他在首輪對上24歲的業餘選手Petar Jovic，吸引不少球迷關注天王在國際賽場上的表現。

對手來頭不小實力懸殊

Petar Jovic雖然是業餘選手，但實際上為多位頂級球星的陪練員，實戰經驗與發球水準皆相當紮實。比賽一開始，周杰倫在猜拳中落敗，發球權拱手讓人，直接陷入劣勢。Petar Jovic發球速度快、落點刁鑽，讓周杰倫幾乎來不及反應，最終連球都沒碰到就遭到淘汰。

「碰不到球」關鍵在發球權

這場「一球定勝負」的賽制，讓發球權成了致勝關鍵。周杰倫賽前就曾在IG限時動態許願，希望能由自己發球，至少還有機會碰到球，但比賽規則是由猜拳決定先後，他在輸掉後只能站在接發球的一方，面對對手強力發球毫無招架之力，也成了他這次無法碰到球的最大原因。

賽後展現風度自嘲解套

雖然止步首輪，無緣對上俄羅斯前球王梅德維夫，周杰倫賽後仍大方為對手比讚，並主動擁抱Petar Jovic，展現十足運動家精神。他也幽默自嘲，未來除了練球，還得加強猜拳的功力，才能搶下發球權。

國籍標示掀起討論焦點

此外，官方籤表中周杰倫姓名後方的國籍代號被標示為CHN，與另一名台灣女選手葛蘭喬安娜標示為TPE形成對比，引發外界討論。不過澳網官方在拍攝他與西班牙球星Carlos Alcaraz互動時，仍稱呼他為台灣歌手、創作人與演員，相關話題也成為場外焦點。

