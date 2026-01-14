周杰倫參戰澳網國籍標示「CHN」變中國人 台灣女將卻是「TPE」

周杰倫近年熱衷打網球，受邀登上澳網參加趣味賽事。（翻攝自周杰倫IG）

天王周杰倫近日宣布將登上澳洲網球公開賽，以「球員」身分參與「一球大滿貫」賽事，比賽將在台灣時間今天（14日）下午4點半開打，根據籤表他首輪對上24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），不過他的國籍被標示為「CHN」（中國），而不是台灣選手在國際體育賽事慣用的「TPE」（中華台北）。

周杰倫國籍被標示「CHN」。(翻攝畫面)

周杰倫參與的是名為「1 Point Slam」的創新表演賽事，跳脫傳統網球比賽的嚴肅框架，主打「一分定勝負」，他笑稱整場賽事可能不到一分鐘就會結束，呼籲球迷不必特地遠道而來應援，還放話如果贏得最後冠軍，會捐出高達百萬美元的獎金。

周杰倫國籍被標示「CHN」。(翻攝畫面)

「一球大滿貫」的籤表出爐，參賽選手名字後面都列有國籍，台灣網球好手葛藍喬安娜也有出賽，她的國籍就以「TPE」標示，周杰倫國籍被標示為「CHN」原因不明。





