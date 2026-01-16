周杰倫參戰澳網球沒碰到秒敗！費德勒看到了狂虧 天王尷尬：好糗

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

天王周杰倫14日參與澳洲網球公開賽的「1分大滿貫」賽事，對上24歲的澳洲業餘網球冠軍選手Petar Jovic，周杰倫還沒舉手揮拍，連球都沒碰到，就直接被淘汰。之後周杰倫遇到網球傳奇球王費德勒，被對方狠虧，讓周杰倫直呼：「好糗。」

周杰倫參與澳網「1分大滿貫」賽事。（圖／翻攝澳網YT）

周杰倫在澳洲網球公開賽的「1分大滿貫」賽事，與24歲的Petar Jovic對賽，沒想到對方才發球，周杰倫連球都沒碰到，就止步首輪賽事，讓他在比賽後於社群媒體上發文：「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的就是幫大家簽名了」、「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球」。

廣告 廣告

而在比賽結束後，周杰倫遇到網球球王費德勒，費德勒關心周杰倫近況，周杰倫才說了一句：「我參加1分大滿貫比賽……」話都還沒說完，費德勒就表示自己看了比賽，以為周杰倫要把球打回去了，沒想到卻沒有，因此虧周杰倫：「我想說的你的反應呢？」周杰倫聞言，尷尬提到根本來不及碰到球：「也許明年吧！」事後周杰倫在IG分享影片，並寫道：「好糗！竟然被Roger看到昨天的Ace。」

費德勒狂虧周杰倫，讓周杰倫一陣尷尬。（圖／翻攝周杰倫IG）

更多FTNN新聞網報導

周杰倫登澳網1分大滿貫！帥丟墨鏡但沒碰到球 遭對手「秒殺」首輪淘汰

周杰倫要打澳網！參戰「1分大滿貫」霸氣放話 贏了把獎金全捐出去

周杰倫澳網首秀「腳上戰鞋」被挖出！義大利球王也穿過 墨鏡來自韓國熱牌

