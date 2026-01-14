周杰倫參戰澳網遭質疑！昔因僵直性脊椎炎吞12顆止痛藥 病友解釋幫反駁

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

周杰倫12日宣布將參加澳洲網球公開賽相關的表演活動「一球制勝（One Point Slam）」而他也表示，若成功奪冠會把獎金全數捐出，而比賽也將在台灣時間今（14）日下午4點30分開始。不過周杰倫參賽的消息曝光後，就引發部分網友質疑，因為過去周杰倫曾因僵直性脊椎炎免除兵役，且有傳聞指出他曾痛到吞12顆止痛藥，對此，就有不少病友跳出來幫忙解釋。

周杰倫12日宣布將參加澳洲網球公開賽相關的表演活動「一球制勝（One Point Slam）」（圖／翻攝自周杰倫IG）

一名網友在周杰倫宣布參加澳洲網球公開賽後在Threads上發問：「哥們僵直性脊椎炎哪治的？」因為自己也有相同症狀，且一發作至少躺床一週。針對以上提問，許多病友都在留言區分享自己經驗表示，雖然僵直性脊椎炎無法根治，但可以透過藥物及規律運動控制，「只要是在穩定控制期間，沒有發病疼痛，跟正常人沒有不一樣」、「所以有僵直性脊椎炎就不能做其他運動嗎 我先生還能開車咧，管人家是吃飽太閒嗎」、「僵直性脊椎炎就是要多運動不是嗎。」

接著，也有人呼籲，不要為了酸而酸，因為周杰倫當年被驗退是在出道前，「跟那些已經紅了有資源和關係及影響力去操作的差很多吧，還沒紅誰要幫他付這些錢啦！」其中一名網友則解釋，周杰倫所參加的是所謂的「一分制」也就是說若不是發球方，碰不到球的話基本上一兩分鐘就結束了，且周杰倫身邊應該也有醫療團隊或專業教練協助訓練，「至於他的演唱會根據他朋友說很多時候要打封閉針才能去，所以嗓子就是這麼完蛋的。」





