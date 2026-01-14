周杰倫參戰澳網！昔「僵直性脊椎炎」痛到吞12顆藥 網：哪醫好的？

記者蔡維歆／台北報導

「華語流行天王」周杰倫熱愛網球運動，日前更拋出震撼彈，證實要參加2026澳洲網球公開賽，消息傳出掀起大家討論，更霸氣宣告若奪下百萬澳幣（約台幣 2120 萬）獎金將全數捐出做公益。但也讓網友翻出他長年深受「僵直性脊椎炎」所苦的病史，紛紛驚嘆這病真的能打網球？

周杰倫私下熱愛打球。（圖／翻攝自周杰倫IG）

周杰倫早在 18 歲時就確診僵直性脊椎炎，由於此疾病在發作時會帶來劇烈疼痛，嚴重時甚至導致翻身、如廁困難，周杰倫過去還曾傳出一度痛到需要一次吞下12顆止痛藥才能緩解。讓許多同樣深受此病所苦的病友感到不可思議，紛紛在社交平台Threads上詢問：「哥們僵直性脊椎炎哪治的？」好奇他如何從病痛困擾恢復到能上場打球的狀態。

對此，大批歌迷立刻跳出來護航反擊，指出周杰倫在出道前、沒名氣時就已因病驗退，根本沒必要造假；且過去多次傳出他出國忘記帶藥，導致在飯店痛到動彈不得，甚至需要好友攙扶，足見病史真實性。而周杰倫此次參戰澳網，不僅是個人體能的展現，也被視為慢性病友積極生活的象徵。

