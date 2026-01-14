周杰倫參戰澳網 首輪遭秒殺淘汰「連球都沒碰到」

【緯來新聞網】天王周杰倫參加澳網全新賽事「一分大滿貫」，在今（14日）下午4時30分初賽，首輪對上24歲澳洲業餘冠軍網球員約維奇（Petar Jovic），遺憾的是首輪就被淘汰，無緣對上俄羅斯前世界球王梅迪維夫（Daniil Medvedev）。

周杰倫參加澳網全新賽事「一分大滿貫」，但首輪就被淘汰。（圖／翻攝自周杰倫、澳網IG）

據了解，「1分大滿貫」在2025年首度舉行，是澳網新推出的賽制，採用1分定勝負規則，比賽採單淘汰制，參賽者透過猜拳決定發球權，率先贏得1分的人獲得晉級，最終連闖5關的贏家，可獲得百萬澳幣（約2114萬新台幣）的冠軍獎金。



澳網介紹，周杰倫是華語流行樂天王以及在電影《青蜂俠》飾演「加藤」，如今將重心放在網球領域。賽前還被拍到和西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）互動，2人有說有笑，他還興奮拿著自己的證向對方展示。

周杰倫之前就擔心，很怕連球皮都沒碰到就出局。（圖／翻攝自周杰倫IG）

正式開賽後猜拳，周杰倫出石頭、約維奇出布，因此由對方獲得發球權。沒想到，約維奇發球角度犀利，周杰倫來不及反應回球，連球都沒碰到就落敗，如同他之前說的，很怕自己連球皮都沒碰到就出局了，「如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球」，因此想捐出獎金做公益的念頭，只能打消了。

