周杰倫參戰澳網「1分大滿貫」！喊話奪冠獎金全捐：14日來看一下

歌王周杰倫熱愛網球眾人皆知，常在社群平台分享私下練球畫面，或與各界名人對打的影片，現在他更是宣布將參加澳洲網球公開賽舉辦的全新賽事「一球大滿貫（One Point Slam）」，並表示若奪冠，將把獎金全數捐出，引發熱烈討論。

新賽制「1分大滿貫」，採取1分定勝負，雙方以猜拳的方式決定發球或接發球，率先拿下1分者即可獲勝晉級，且由22名職業選手以及10名業餘球手對決。該賽事的目的在於打破傳統網球比賽的嚴肅框架，讓網球更貼近年輕世代與流行文化。

歌王周杰倫也在今（12）日下午於IG宣布參賽，「我要以球員身分參加澳網了，如果最後勝利者是我贏了，一百萬美元全部捐出去。」

周杰倫還表示獲勝的話，獎金要全捐出去。圖／翻攝自周杰倫@IG

周杰倫還表示，「1月14日記得來澳網看一下，因為只有一分，也有可能我連球都碰不到就出局了，如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球」，但他也笑說因為是一分制的賽制，「（比賽）也有可能不到一分鐘就結束了，所以不用大老遠飛來，不過當地的朋友要來加油也非常歡迎喔」。

周杰倫笑稱自己可能連球都沒碰到就出局。圖／翻攝自周杰倫@IG

澳網也同時在官方社群發表這則消息，表示「從曾經用音樂征服體育場的華語流行音樂之王，到《青蜂俠》中的『加藤』，如今又轉型成為一名專注的網球運動員，歡迎周杰倫加入1 Point Slam以及澳洲網球公開賽。」

