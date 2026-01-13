周杰倫參戰澳網！8歲兒球技也不輸老爸 「蹲跪擊球」英姿被讚爆

娛樂中心／蔡佩伶報導

「華語流行天王」周杰倫熱愛網球運動，日前更拋出震撼彈，證實要參加2026澳洲網球公開賽，消息傳出掀起大家討論，其中，周杰倫8歲兒子同樣有不輸老爸的球技，過往打球身影也再被翻出。

從曝光的畫面可以看到，周杰倫兒子即使對手是大人，也絲毫不膽怯，不只是輕易回擊，就連高難度「蹲跪擊球」動作都難不倒，網球方面熟練技術也讓網友稱讚不已，「揮拍動作跟爸爸一樣帥」、「天賦超高」。

其實，此行周杰倫參加的賽事是澳網特別新增的「1分大滿貫」，由率先拿下一分的人晉級，最終可獲得100萬美元（約3126萬台幣）冠軍獎金，而周杰倫賽前更是放話，如果自己贏得冠軍，他將會把獎金全數捐出。

周杰倫將參加澳網公開賽。（圖／翻攝自IG）

