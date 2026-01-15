周杰倫參賽澳網被笑「球沒碰到就輸」 媒體人：他才是真正的人生贏家

狄志為說周杰倫才是真正的人生贏家。（圖:shutterstock/達志）

華語天王周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽表演賽「一分大滿貫（One Point Slam）」，首輪對上24歲澳洲陪練員約維奇(Petar Jovic)，連球都沒碰到，就遭定在原地秒殺，引來部分酸民嘲諷。對此，資深媒體人狄志為不認同酸民，直言周杰倫才是真正的人生贏家。

狄志為14日發文指出，周杰倫近兩三年相當認真鑽研網球，這次能以球員身分站上澳網舞台，本身就是圓夢之舉，並非「上去亂打」。他透露，周杰倫因老婆昆凌熱愛網球而受到影響，特別聘請教練練習一段時間，才有這個機會參賽。

儘管周杰倫一球未接就出局，但賽後仍展現運動家風範，為對手鼓掌、比讚並擁抱對方，態度從容自在。狄志為表示，看到網路上有人嘲笑周杰倫「連球都沒碰到就輸了」，他認為相當不妥，「那個樣子，不是輸家的模樣，是一個早就對『輸贏』有不同理解的人。」

狄志為進一步談起周杰倫的演藝生涯，他從2000年出道至今已25年，能夠紅四分之一世紀且始終站在第一線，靠的不是話題或運氣，而是作品與影響力。他形容，周杰倫的音樂早已成為兩個世代的共同語言，不只影響當年歌迷，至今仍深受年輕世代喜愛，「周杰倫的歌，真的不是哪一年的流行，而是活在很多人的生活裡面。」狄志為分享，自己國三與高三的孩子都能朗朗上口周杰倫的歌曲，甚至熟知MV與歌詞內容，足見周杰倫的影響力。

狄志為認為，周杰倫最難得之處在於始終「做自己」，不隨波逐流、不為曝光而跟風，在事業巔峰後選擇回歸生活、陪伴家人、偶爾練網球。至於外界稱周杰倫為「幸福勝利組」，狄志為同意但明白這份自由與選擇權，是多年堅持創作、承受質疑後換來的成果。

因此，對於周杰倫在網球場上笑著輸球，狄志為總結表示：「這才是真正的人生贏家。因為能夠這樣輸一次也沒關係，不是因為不在乎輸贏，而是因為他已經贏過很多場，更重要的是：他懂得生活的價值，不只在輸贏。」

