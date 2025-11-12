周杰倫同期神級女聲 〈陪我看日出〉原唱睽違17年首唱台北

蔡淳佳宣告將於12月13日唱進Legacy TERA，這也是她出道以來首度在台灣舉辦個人演唱會。Joi Music / 淳萃文化提供

與周杰倫同年出道，新加坡歌手蔡淳佳，宣告將於12月13日唱進Legacy TERA，帶來《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》台北站。這也是她出道以來首度在台灣舉辦個人演唱會。

蔡淳佳曾以經典金曲〈陪我看日出〉紅遍華語圈，成為一代人青春記憶中的經典旋律。距離上次與台灣歌迷公開見面，竟已相隔17年， 在12月13日台北站演唱會之前，蔡淳佳又帶來大驚喜，官宣將於12月8日推出最新EP，作為出道25週年送給粉絲的溫暖大禮。她笑說：「這一路有太多人支持我，我希望在登上台北舞台前，先用音樂向大家表達感謝。」這張新EP也將與她啟動的「東方調新曲三部曲」相互呼應，形成「一旬一驚喜」的節奏。

新EP融合曲風唱到整個人在天上飄

首波單曲〈一字一言〉於今（12日）率先上線，為她的復出揭開序幕。這首作品延續她一貫的清亮唱腔，並首度挑戰國風曲風。她分享：「這次整個曲調的key都很高，我是用假音的方式演唱，並融入自己對古典的想像。」

有趣的是，對歌唱實力「超強型」的她來說，這次錄音最大的挑戰也成了最難忘的體驗：「因為key真的太高了，我唱的時候整個人彷彿在天上飄、飄來飄去，雖然辛苦但很過癮！」她笑說這是自己從未有過的感覺，也讓她更加享受音樂帶來的自由與飛翔感。

出道紀念日廣州首唱

蔡淳佳近期因工作頻繁飛行，常常從新加坡飛到中國地、再飛到台灣，然後又飛回新加坡，明天也即將啟程飛往廣州，為11月15日的演唱會進行最後的閉關綵排。巧合的是，11月15日正是她收到第一張專輯的發行紀念日，屆滿整整25週年，讓她感性地表示這場演出「非常有紀念性，也是一種圓滿的象徵」。她開心地說：「那天的我不只是歌手蔡淳佳，更是那個還在夢裡唱歌的自己。」

演唱會資訊

活動名稱：蔡淳佳《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》台北站 時間：2025 年 12 月 13 日（六）19:00 地點：Legacy TERA 票價：VIP區 2,680 元 / A區 2,025 元 / B區 1,825 元 / 身障優待票 900 元（全區對號入座）



