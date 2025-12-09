周杰倫在《恆星不忘》MV為何一直走路？本人「7字幽默親揭疑惑」

〔記者邱奕欽／台北報導〕周杰倫又在走路！相信音樂推出全新單曲《恆星不忘Forever Forever》，集結言承旭、吳建豪、周渝民，加上天王周杰倫與五月天阿信合唱，情懷滿滿掀起暴動。然而MV釋出後，粉絲卻意外把焦點放在「周杰倫又在走路」上，從城堡、歐洲街景到墨爾本街頭，全被網友精準捕捉，梗圖瞬間洗版Threads。面對全網熱議，周杰倫終於在IG用「7個字」幽默回應。

《恆星不忘Forever Forever》MV上線至今，累積超過1800萬次觀看，討論度持續飆升，許多網友分享觀影心得，有人笑稱周杰倫「從以前到現在都在MV裡走路」，甚至比喻「張韶涵是淋雨一直走，周董是歐洲一直走」，也有人認出拍攝地點位在澳洲墨爾本，並留言調侃「為什麼他老是在城堡閒晃？」、「全球最會走路的男人」、「沒開聲音還以為是另一首歌」、「把音樂換掉也毫無違和感！」更有人開玩笑說「從36歲走到46歲」、「還在找錄音室的路上」。

然而，周杰倫昨(9日)在IG限動親自回應，直接PO出自己3個不同MV中「走路畫面」的合集，並寫下「沒錯，就是繼續走。」幽默自嘲讓粉絲嗨翻，直呼「周董太可愛」、「天王懂梗最致命！」也讓這波「走路宇宙」梗再度延燒。

