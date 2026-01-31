即時中心／林韋慈報導

淡水在地名店「文化阿給」，因歌手周杰倫學生時期常到訪、甚至推出「周杰倫套餐」而知名度大增，也吸引大批粉絲朝聖，為淡水知名小吃店。先前也因周杰倫在演唱會表示，希望店家能更換招牌上的照片而掀起話題。不過，店家昨（30）日於粉專公告，因「家裡因素」目前分家，待庫存售完後將暫時歇業，並感謝鄉親這數十年來的支持。







文化阿給昨（30）日於粉專發文，表示31號起將開始出清庫存，持續營業，預計一週內將會售完，之後便會暫時歇業。粉專也感性寫下：「非常感謝大家過去50年的陪伴」，並透露未來仍會以新形式與大家再見。

而歇業原因據傳為「家裡因素」，並傳出分家消息。老闆娘透露，自己已接近60歲，希望逐步退休並交棒給下一代，而丈夫的妹妹也將接手經營，因而決定分家，各自發展。

位於淡水真理街的「文化阿給」營業將近50年，是許多在地人與觀光客的共同回憶。除了因周杰倫而打響知名度，也曾吸引不少藝人造訪，在淡水極具代表性。據了解，待庫存銷售完畢後，接手者預計約在3月左右另覓新址再開新店。





原文出處：快新聞／周杰倫套餐聞名！淡水50年名店「文化阿給」庫存售完將暫時歇業

