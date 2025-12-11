周杰倫好友遭控訴業務侵犯罪 一審獲判無罪

范牧群（右）被控業務侵占罪，日前一審獲判無罪。（翻攝自Jason好好聊YouTube）

重情重義的周杰倫（周董）對好友范牧群接連打造餐廳「Mr.J義法廚房」以及手搖飲「麥吉 machi machi」，周董常在社群網站為好友免費宣傳，但近日傳出范牧群遭控涉犯業務侵占罪，遭到北檢起訴，日前台北地院一審判決出爐，宣判范牧群無罪。

有建築背景的范牧群對於經商相當有興趣，因此跨足餐飲與飲品市場，其中，手搖飲「麥吉 machi machi」因為周董力挺而相當夯，就連〈說好不哭〉MV也在該店取景。

根據《CTWANT》報導，范牧群於2018年與多名友人成立「蜜酪香股份有限公司」，引進日本由布院半熟起司蛋糕，在台灣設櫃販售，但銷售業績不如預期，公司於2023年底歇業，營業期間資金調度出了問題，引發內部不合，股東指控范牧群將156萬3,522元分10筆匯入個人帳戶，因此提告處理。

廣告 廣告

周杰倫相當重情重義，經常為好友成立的餐廳及手搖飲免費宣傳。（翻攝自周杰倫臉書）

法院審理時發現，創業初期支出繁雜，由負責人先行墊付，再由公司支付返還，為業界常見做法，且有證詞指出，范牧群實際墊付超過373萬元，金額遠高於遭控訴的匯款金額，難以認定侵占行為成立，台北地院於11月28日做出一審判決，宣判無罪。

更多鏡週刊報導

韓星李廷鎮來台宣傳《整形過後》 合體温昇豪登丟丟妹直播叫賣海鮮

朱孝天質疑被潑髒水 網友挖阿信舊文：她是重要企劃推手

好糗！施易男「拉鍊沒拉」逛大街 低頭一看快嚇昏