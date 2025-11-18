周杰倫專輯卡關？突喊「放下堅持」 葛仲珊回歸點閱開紅盤

華語樂壇天王周杰倫近期在社群媒體上透露出創作瓶頸的心聲，引發歌迷關注。周杰倫在Instagram發文表示對音樂創作的完美主義感到疲憊，甚至考慮「放下音樂堅持」。與此同時，曾獲金曲獎肯定的歌手葛仲珊則強勢回歸樂壇，以12強棒球賽為靈感創作的新歌《homerun 全壘打》上線短短18小時就突破10萬點閱率，更與體育主播徐展元合作宣傳，展現復出決心。

周杰倫在IG發限動發洩錄製新專輯的心情。（圖／翻攝周杰倫IG）

周杰倫在結束長達六年的巡迴演唱會後，近日他卻在社群媒體上表達了對音樂創作的煩躁情緒，他提到一首歌有幾十個音軌，質疑「到底誰聽得出來」，並回憶起小時候看著別人在外玩耍，自己卻必須繼續練琴的時光。周杰倫坦言自己「受夠完美主義」，認為這種態度「真的會把人逼瘋」，甚至考慮「放下音樂堅持」，表示「反正也沒有金氏紀錄，音樂好聽就好吧」。

廣告 廣告

值得注意的是，周杰倫最新一張專輯《最偉大的作品》已是2022年發行，距今已有一段時間，但這並非他醞釀最久的作品，先前曾讓歌迷等待長達六年。雖然他最近透露明年將有新的巡迴演唱會，但新專輯的進度仍令人擔憂。

葛仲珊發新專輯回歸樂壇。（圖／索尼音樂提供）

另一方面，曾獲金曲獎肯定的歌手葛仲珊近期大動作回歸樂壇，推出以去年12強棒球賽贏球之夜為靈感創作的新歌《homerun 全壘打》。這首歌的音樂影片上傳僅18小時就突破10萬點閱率，展現了粉絲對她回歸的熱烈支持。葛仲珊更邀請體育主播徐展元合作拍攝宣傳短片，在準備今年跨年演出的同時，她也正式宣告「Miss Ko is back」，強勢回歸樂壇。

更多 TVBS 報導

周杰倫受夠了！認快被逼瘋：要放下堅持 網笑虧：沒把粉絲當外人

山下智久驚呼松山機場好香！抵台先練肌肉 密會周杰倫實情全說了

周杰倫演唱會一票難求！「粥餅倫」遭黃牛粉絲詐騙 被坑1.7萬

周杰倫慶出道25年！吐心聲認幼稚又好勝 昆凌10字虧尪曬恩愛

